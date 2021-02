Envie de devenir astronaute ? L'Agence spatiale européenne recrute ! ; La matière noire est-elle faite d'antimatière avec quarks et axions ?

Décollage de la mission Soyouz MS-13.

Et aussi : Hubble débusque plus de 20 trous noirs regroupés au même endroit ; Où s’installeront les premiers colons humains sur Mars ? ; Comment l'ESA se prépare à négocier avec la Nasa la présence d'un Européen sur la Lune

La matière noire est-elle faite d'antimatière avec quarks et axions ?

Il existe de nombreuses propositions théoriques concernant les particules de matière noire. L'une d'elles fait intervenir ce que l'on appelle des pépites de quarks axioniques. Majoritairement formées d'antimatière, elles ont peut-être été détectées dans les rayons cosmiques.

Hubble débusque plus de 20 trous noirs regroupés au même endroit

On s'attendait à trouver un représentant des mythiques trous noirs de masse intermédiaire au cœur de l'amas globulaire NGC 6397 en utilisant les observations de Hubble et de Gaia. Mais, à la place, on a découvert une population dense de trous noirs au cœur de cet amas dont le diamètre est inférieur à 100 années-lumière.

Où s’installeront les premiers colons humains sur Mars ?

Alors que le rover Perseverance est en approche de la Planète rouge, les scientifiques de la Nasa préparent déjà la suite : l'arrivée des premiers colons humains sur Mars. Le principal objectif des ingénieurs étant de déterminer les régions dans lesquelles de la glace d'eau pourrait leur être accessible.

Envie de devenir astronaute ? L'Agence spatiale européenne recrute !

L'Agence spatiale européenne va recruter une nouvelle promotion d'astronautes à un moment où l'ESA prépare les futures étapes de l'exploration humaine à destination de la Lune. Cette quatrième promotion dans l'histoire de l'ESA pourrait compter un astronaute avec un handicap physique et un nouveau corps de réserve devrait également être mis sur pied. Nos explications.

Comment l'ESA se prépare à négocier avec la Nasa la présence d'un Européen sur la Lune

L'Agence spatiale européenne, principale partenaire de la Nasa dans l'exploration humaine et robotique de la Lune, veut qu'un de ses astronautes marche sur la Lune. Afin de convaincre la Nasa d'en amener un avec elle lors d'une mission Artemis, l'ESA développe un atterrisseur lunaire polyvalent, autonome et de forte capacité (EL3) qui pourrait servir à la logistique des missions Artemis. Le fret et le matériel ainsi transportés le seraient en échange d'un Européen sur la Lune dès le début de la décennie 2030.

