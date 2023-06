En même temps à la Russe : ces discrets aller-retour de la propagande du Kremlin

Margarita Simonian reçoit des fleurs de la part de Vladimir Poutine, en mai 2019.

Tout d'abord, les faits : M. Simonyan a déclaré à la télévision que l'Ukraine avait désormais la capacité de frapper profondément à l'intérieur de la Russie, et que cette capacité allait s'accroître avec les F16, et que le seul moyen de réduire cette menace était de frapper les infrastructures occidentales qui approvisionnent l'Ukraine.

https://meduza.io/feature/2023/06/07/margarita-simonyan-predlozhila-prekratit-voynu-potomu-chto-vsu-poluchat-rakety-i-budut-nanosit-udary-po-nam

Une attaque russe contre l'Occident, a poursuivi Mme Simonyan, provoquerait une attaque occidentale contre la Russie, ce qui aurait des conséquences catastrophiques. En conséquence, a-t-elle suggéré (plus ou moins), la Russie devrait accepter une impasse.

Il est difficile de contester sa logique, en fait, et je suis certain qu'elle reflète l'opinion de certains membres de l'establishment russe. Peut-être même beaucoup ou la plupart.

Il serait toutefois erroné de supposer qu'elle reflète la position du Kremlin de manière significative.

En tant qu'élément de communication stratégique, la déclaration de Simonyan répond à trois objectifs :

- Perturber les récits stratégiques occidentaux

- Maintenir une ambiguïté constructive au niveau national

- Mener une recherche réflexive sur l'opinion publique

Premièrement, perturber les récits stratégiques occidentaux. D'une manière générale - à l'exception d'une poignée d'analystes - le consensus occidental actuel est que la Russie continuera à se battre jusqu'à ce qu'elle gagne ou perde purement et simplement. Cela n'a pas toujours été le cas, mais ça l'est désormais.

La cristallisation de ce consensus a étayé à la fois l'engagement de soutenir l'Ukraine "aussi longtemps qu'il le faudra" et la reconnaissance, reflétée dans le discours de Blinken à Helsinki, que le "ça" doit être une victoire ukrainienne aux conditions ukrainiennes.

https://ru.usembassy.gov/secretary-blinken-russias-strategic-failure-and-ukraines-secure-future/

Par conséquent, lorsque des arguments sont avancés pour que l'Occident pousse l'Ukraine vers un règlement négocié, ils ne trouvent pas d'écho : la plupart des analystes et des décideurs politiques ne voient pas de partenaire de négociation en Moscou.

La déclaration de M. Simonyan vise à compliquer cette hypothèse.

Ce type d'ambiguïté est un aspect de longue date de la politique étrangère de la Russie. Elle est destinée à déjouer les prévisions et à obliger les décideurs occidentaux à se préparer à un éventail plus large de scénarios - maximisant ainsi l'avantage de Moscou en tant que précurseur et minimisant ses faiblesses structurelles.

Deuxièmement, cette même ambiguïté constructive est également utile à l'intérieur du pays. Il existe plusieurs camps au sein de l'establishment russe, chacun ayant sa propre vision de l'avenir du pays après la guerre. Poutine a évité de dire à ses concitoyens à quoi cet avenir pourrait ressembler.

https://cepa.org/article/russias-elite-hold-onto-nurse-for-fear-of-something-worse/

Le maintien de cette ambiguïté incite l'élite russe à l'attentisme, mais il faut pour cela des signaux crédibles indiquant que plusieurs trajectoires sont possibles. En diffusant un message qui semble moins sanguinaire, Simonyan donne aux colombes relatives des raisons d'espérer.

L'ambiguïté opère également une sorte de magie sur le public russe. Comme l'ont montré @MaxAlyukov, @mzavadsk, @DrJadeMcGlynn et d'autres, au lieu d'une ligne unique à laquelle adhérer, la propagande offre aux gens un menu d'options, à partir duquel ils peuvent construire le repas Z qui leur convient le mieux.

Permettre aux Russes dont le soutien à la guerre est passif ou à contrecœur - comme beaucoup de ceux qui ont récemment expliqué leur position à @meduzaproject - est donc une tâche importante de la propagande russe.

https://meduza.io/feature/2023/06/03/dazhe-nekotorye-chitateli-meduzy-opravdyvayut-vtorzhenie-v-ukrainu-my-poprosili-ih-ob-yasnit-pochemu-vot-chto-iz-etogo-vyshlo

Cela nous amène au troisième objectif stratégique : la recherche.

En réalité, si le Kremlin a un meilleur accès au terrain que moi, il souffre des mêmes problèmes de qualité des données. Poutine et consorts ne savent pas vraiment ce que les Russes pensent de quoi que ce soit.

Par conséquent, de nombreux messages médiatiques - en particulier lorsque nous voyons émerger de nouvelles idées, de nouveaux arguments et de nouveaux cadres - sont conçus pour susciter des réactions du public et permettre ainsi au Kremlin de mieux maîtriser les causes et les effets dans l'opinion publique russe.

Lorsque nous voyons un argument ou un cadre devenir dominant, nous pouvons supposer qu'il a été testé par le public et qu'il s'est avéré efficace pour atteindre le résultat souhaité. De la même manière, lorsque nous voyons apparaître de nouveaux arguments ou de nouvelles formulations, nous pouvons supposer qu'ils font partie de ce processus de test.

L'argument de Simonyan sur le temps de parole peut encore s'avérer pertinent, mais il ne le sera pas tant qu'il n'aura pas prouvé sa valeur à l'appareil de propagande lui-même et, en fin de compte, au Kremlin.

En résumé, lorsque nous voyons des messages comme celui-ci, nous devons nous poser trois questions :

- Quelle ligne d'analyse occidentale ce message perturbe-t-il ?

- Quels publics russes le Kremlin essaie-t-il de garder à bord ?

- Quelles leçons le Kremlin tirera-t-il de la résonance de ces messages ?

Les signaux doivent être traités avec une extrême prudence si :

- Ils ne sont pas accompagnés de preuves non narratives que l'analyse précédente était erronée ;

- Ils ne s'accompagnent pas d'avantages matériels pour des publics clés en Russie ; et/ou

- Ils ne dominent pas l'espace discursif.

Garder ces questions à l'esprit devrait nous aider à déterminer comment interpréter les messages du Kremlin et nous indiquer si nous ne sommes pas nous-mêmes la cible.