Destruction de la couche d'ozone : les émissions de CFC repartent à la baisse malgré les excès chinois de ces dernières années

Le trou dans la couche d'ozone en 1996.

Les émissions de chlorofluorocarbures, et notamment de CFC-11 sont en diminution dans l’atmosphère. Une fraude constatée en Chine les avait fait remonter mais elle a été détectée et corrigée à temps.

Sophie Godin-Beekmann est directrice de recherche au CNRS. Physicienne de formation, elle s’est spécialisée dans la mise au point d’instruments lidar pour la mesure de paramètres atmosphériques. Son activité de recherche concerne l’impact des activités humaines sur la couche d’ozone stratosphérique et les interactions croisées entre la destruction d’ozone et le changement climatique.

Atlantico : Deux études parues dans la revue scientifique Nature viennent de démontrer que les émissions de chlorofluorocarbures, et notamment de CFC-11 sont en diminution dans l’atmosphère. Que sont ces chlorofluorocarbures, en quoi est-ce une bonne nouvelle ?

Sophie Godin-Beekmann : La couche d’ozone nous protège d’une certaine gamme de rayons ultraviolet. Il faut savoir qu’elle a permis à la vie d’arriver sur les continents. Ces gaz ont été mis en cause dans la diminution de cette dernière. Heureusement, cette problématique a été identifiée dans les années 1980, mais elle existe toujours.

Il y a 50 ans, un article a mis en évidence la diminution de la couche d’ozone au-dessus de l’Antarctique. Des mesures ont montré que les composés chloré, issu des gaz CFC, étaient à l’origine de cette diminution. Cette destruction, d’environ 14 et 20 km, est rapide. Elle survient pendant le mois de septembre ainsi que le printemps polaire. La prolifération des composants chlorés issus des CFC est responsable d'environ la moitié de la destruction de la couche d’ozone.

Ces éléments chimiques ont été interdits par le protocole de Montréal de 1987 pour leur effet sur la couche d’ozone. Au début des années 2010 pourtant, on a constaté que les émissions étaient plus élevées qu’elles ne devaient l’être. La Chine a notamment été pointée du doigt. Comment l'expliquer ?

Le protocole de Montréal a en effet été signé en 1987. Ratifié par la totalité des pays du monde, il prévoit une réglementation des CFC et une surveillance accrue de la couche d’ozone afin de voir l’efficacité de la réglementation. L’élimination de ces gaz a été prévue pour 1996 concernant les pays développés et en 2010 pour les pays en voie de développement. Le protocole est basé sur la science, mais a été aussi adapté selon les pays et leur responsabilité sur cette problématique. Des transferts de technologies ont été faits pour offrir une alternative à ces gaz comme les HCFC (en passe aussi d’être éliminés) moins destructeurs pour l’ozone, et les HFC qui ont en majorité remplacé les CFC. Ils sont utilisés dans la réfrigération, la climatisation, des mousses…

Jusqu’à 2015, nous avons vu une diminution des gaz conformément à ce qui était rapporté par les pays. Or, en 2018, une analyse de Nature a vu que cela n’avait pas été le cas pour la Chine. Depuis 2012, il y avait une discordance entre les inventaires rapportés par les pays et les mesures faites. Grâce à des mesure sud-coréennes, nous avons pu voir que les émissions venaient d’une région du nord de la Chine. Suite à cela, une intense activité diplomatique a été faite auprès de la Chine, pays signataire du protocole de Montréal. Une action assez vigoureuse a été menée auprès des producteurs de CFC 11 par le gouvernement central et le résultat se voit aujourd’hui. Ces émissions se sont arrêtées et nous sommes revenus à des taux semblables avant cette anomalie observée.

Avec le taux d’émissions de CFC revenu à la normale, quel est le résultat pour la couche d’ozone ?

Il faut savoir que les composés chlorés continuaient à décroître même dans les années 2010. Le rythme de décroissance s’était ralenti et l’impact sur l’ozone aussi. Néanmoins, ces gaz ont une très longue durée de vie donc l’effet se verra sur plusieurs décennies. Nous avions prévus que la couche d’ozone revienne à un niveau observé dans les années 1970 dans les années 2040, ou 2050, et cela devrait être le cas.

Avons-nous perdu encore plus de temps à cause de la fraude chinoise ?

L’impact est très faible et grâce à cela nous pouvons voir le succès du protocole. Il lie les pays et une fois qu’ils ont signé, ils sont tenus de le suivre. Il a permis de prendre des mesures rapidement et le possible retard à la reconstitution de la couche d’ozone est extrêmement faible, il est de l’ordre de un ou deux ans.