Des « mégatempêtes » solaires ont frappé plusieurs fois l’humanité. À quand la prochaine ? ; Cette supernova va réapparaître dans 16 ans !

Et aussi : Plongez dans la simulation de l'Univers la plus réaliste jamais réalisée ! ; Bennu et Ryugu, deux astéroïdes taillés comme des diamants dans le Système solaire ; Les sursauts radio rapides signent-ils l’existence de surprenantes étoiles magnétiques ?