Dérèglement climatique : une vaste étude internationale montre que nous n’avons... aucune idée précise de ce qui émet le plus de carbone dans nos comportements individuels

Le recyclage fait partie des pratiques dont l'impact est surestimé.

Kelly Beaver est directrice générale de la division Affaires publiques d'Ipsos MORI. Cette équipe fournit des études et des analyses pour aider ses clients dans tous les domaines de la politique gouvernementale à : suivre et comprendre l'opinion publique, les comportements et les tendances sociétales, concevoir des services et des politiques publics, et déterminer ce qui fonctionne pour atteindre les objectifs de politique sociale et économique.

Atlantico : Dans une étude récente publiée par votre institut, vous écrivez que "7 Britanniques sur 10 disent comprendre ce qu'ils doivent faire pour lutter contre le changement climatique, mais peu sont capables d'identifier les meilleurs moyens d'avoir un impact". Comment est-il possible que les personnes qui sont conscientes des problèmes environnementaux se trompent ? Est-ce le cas dans tous les pays ?

Kelly Beaver : La confusion semble exister dans les 30 pays inclus dans notre étude. En moyenne, dans ces pays, 69% des personnes interrogées sont d'accord pour dire "je comprends les mesures que je dois prendre pour avoir un rôle dans la lutte contre le changement climatique". Cependant, nous constatons que les personnes interrogées surestiment l'impact de certaines actions peu efficaces, telles que le remplacement des ampoules électriques par des ampoules à faible consommation d'énergie ou le recyclage, et sous-estiment les actions ayant un impact plus fort, telles que le fait de ne pas avoir de voiture ou d'éviter un vol longue distance.

Bien que notre étude n'explore pas les raisons de ces croyances, les travaux de notre institut Ipsos MORI sur les dangers de la perception nous indiquent qu'un large éventail de facteurs alimente nos perceptions erronées. Il s'agit notamment de la façon dont nous pensons, grâce à nos compétences en mathématiques et en statistiques, à notre esprit critique et à nos préjugés, mais aussi de ce que nous disent les médias, les réseaux sociaux, les politiciens et nos propres expériences du monde.

Les impacts élevés sur le changement climatique attribués (à tort) au recyclage et à la réduction des emballages peuvent indiquer une certaine confusion entre des questions telles que la pollution plastique et le changement climatique, et le fait que le public regroupe ces questions environnementales, au lieu d'y réfléchir séparément. La pollution plastique a fait l'objet de nombreuses histoires expressives et émouvantes dans les médias, et l'"innumérisme émotionnel" peut nous amener à surestimer ou à mal situer les impacts des questions qui nous touchent de cette manière.

Les recherches indiquent également que certains messages environnementaux largement diffusés ont fait mouche, alors que d'autres n'ont pas été perçus. Par exemple, une moyenne mondiale de six personnes sur dix croit qu'adopter un régime alimentaire produit localement, comprenant de la viande et des produits laitiers, aurait un impact positif plus important que de manger un régime végétarien, alors qu'en fait, c'est l'inverse qui est vrai.

Il est important de noter que toutes les actions énumérées dans l'enquête peuvent faire une différence, mais que le public est très peu conscient des actions qui auront le plus d'effet. Cela signifie qu'en raison de l'attention et du temps limités qu'il peut accorder à ces questions, le public peut donner la priorité à des actions qui ont peu d'impact plutôt qu'à d'autres qui peuvent en avoir beaucoup plus. Beaucoup de gens peuvent s'adonner joyeusement au recyclage, puis se sentir bien à l'idée de planifier des vacances long-courriers, et penser que la première action compense la seconde, alors qu'en fait les vols long-courriers ont un impact bien plus important.

Quels sont les principaux sujets sur lesquels la perception du public est la plus éloignée des connaissances scientifiques ?

La conscience des impacts qu'a déjà le changement climatique est étonnamment faible. La quasi-totalité (96%) des personnes interrogées ne savent pas que les six dernières années ont été parmi les six plus chaudes depuis le début des relevés. Seuls 4 % des répondants étaient conscients de ce fait surprenant.

Un autre fait frappant dont le public n'est pas conscient est l'ampleur des déplacements de population dus au changement climatique. Le changement climatique et les conditions météorologiques extrêmes ont provoqué 67 % des nouveaux déplacements internes de personnes au cours des six premiers mois de 2020. Cependant, seul un tiers (32 %) des personnes ayant répondu à notre enquête ont deviné ce chiffre, une plus grande proportion (43 %) estimant que ces déplacements étaient dus à des conflits.

Comment mieux informer le public sur la meilleure façon d'avoir un impact sur le changement climatique ? Quelle institution pourrait faire le plus confiance au public pour le faire ?

Une nouvelle étude Ipsos, publiée le jeudi 22 avril à l'occasion de la Journée de la Terre, porte sur la perception par le public de la responsabilité des individus, des gouvernements et des entreprises en matière d'action climatique. En tant que leader mondial des études de marché, Ipsos met aujourd'hui en lumière les perceptions erronées du public sur ce sujet vital à travers son étude Perils of Perception. Le changement climatique est un défi auquel nous sommes tous confrontés et qui nous affectera tous. Il n'y a pas une seule partie qui doit agir - tous sont responsables.

L'étude Ipsos Perils nous apprend qu'une vision du monde basée sur la réalité peut être soutenue de la manière suivante :

- L'apprentissage de l'esprit critique, des statistiques et de l'information dès l'école.

- Une vérification des faits, de manière systématique et préventive.

- Les faits et les histoires ne sont pas nécessairement opposés : les deux peuvent être utilisés pour expliquer des questions complexes.

- Il existe un grand potentiel inexploité de recherches délibératives plus significatives avec le public sur ces questions, en utilisant la technologie et les approches traditionnelles.

- Les gens ne sont PAS des automates, entièrement guidés par des préjugés et des identités tribales, et peu disposés à changer... les perceptions erronées et les préjugés peuvent être remis en question et modifiés.