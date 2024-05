David Hallyday tacle son père, Anthony Delon déprime chez le sien; Melania Trump se lance dans la vente en ligne, Kanye West fantasme sur Michelle Obama; Nicole Kidman se vénère-lèche; Claire Chazal a perdu son permis, Sharon Stone toute crédibilité

Revue de presse people.

Alice Maindron a enseigné la philosophie à vos chères têtes blondes, et a sévi dans le conseil et la formation.

Melania Trump joue à la bijoutière : elle vend un collier moche, un pendentif en forme de fleur, ou de 3 coeurs, ou de trèfle, on ne sait pas trop, baptisé “Her Love & Gratitude”. Un cadeau spécial fête des mères, si la vôtre a mauvais goût et aime le plaqué or à 228 €. Pas de quoi éponger les dettes de son mari. D’ailleurs, c’est l’ex de Stormy Daniels, l’actrice porno en procès contre lui, qui va devenir le directeur de studio de Kanye West, le futur roi du porno. Ce dernier, fervent soutien de Donald, rêve d’ailleurs d'un plan à trois avec sa femme et... Michelle Obama ! Je serais Melania, je serais presque vexée.

Tabernac’, elle est de retour, Céline Dion, et le fait savoir ! Toute la presse en parle depuis deux semaines, de son syndrome de la personne raide. Mais ne serait-ce pas le syndrome de la tête raide ? La tiare qu’elle portait le jour de son mariage était sertie de 2000 cristaux, son poids lui a carrément cisaillé le crâne. “Une bosse de la taille d’un oeuf au milieu du front”, et trois semaines sous antibios, la nuit de noces devait être très glam’... En tout cas elle se bat, suit une thérapie “athlétique, physique et vocale” et se compare désormais à une sportive de haut niveau. A elle les JO ? Selon Gala, il se murmure qu'elle pourrait y faire son grand retour cet été. En tout cas, la présidente de son fan club canadien y croit : “il y a des intentions très claires qui sont établies.” Ce que Céline veut… C'est tout le mal qu'on lui souhaite : elle a déjà chanté à la cérémonie des JO d'Atlanta, et elle dit “avoir un rêve : revoir la Tour Eiffel.”

Joyeux Louisversaire ! Il a 6 ans, le petit dernier des Galles, depuis le 23 avril, et quelques courants d’air traversent la royale bouche : sur la photo postée par sa mère, on voit que la petite souris est passée. Quant à son prince de père, William a pas mal de cheveux à se faire en ce moment, et s’adonne à la zoothérapie : il apparaît dans Public avec un cochon d'Inde dans les mains, et Voici le présente en compagnie de moutons bien laineux, tout en pointant la princière calvitie : quel mauvais goût !

Un autre anniversaire en vue : le premier sur le trône pour son royal grand-père, dont la santé va mieux, en tout cas pour Point de Vue. Pour Gala, “il serait plus mal en point qu'il ne le laisse paraître”, et son enterrement est prêt : l'opération Menai bridge, nom de code des plans entourant la mort du roi, a été mis à jour. On verra bien lors de son grand retour à la vie publique, prévu pour le 15 juin, à l’occasion du Trooping the Colour.

Il ne faudrait pas qu’il nous fasse un royal burn-out, de même qu’Harald de Norvège. Ce dernier a repris du service deux mois après un malaise en Malaisie (si, si). A 87 ans, il a le droit à ”des ajustements” dans ses activités. Le spectre de l’abdication plane, mais c’est une ”régence douce” qui semble tenir la corde. Ouf, ”j’ai prêté serment au Storting (le parlement), et ce serment dure toute une vie.”

Pacific Charlie ! Il s’emploie, nous dit Point de Vue, à ”réunifier une famille royale qui n’a pas été épargnée par les scandales et les dissensions”. Et hop, Sarah d’York, qui soutient son ex malgré l’affaire Epstein , a pu participer à la messe de minuit à Sandringham, une première depuis 1991.

Mais il y a des limites : Meghan Markle s’est fait taper sur les doigts, qu’elle avait dans le pot de confiture. La bru ose faire concurrence à beau-papa en sortant sa propre ligne de confiture de fraises. Et si tous ses potes influenceurs en ont fait la promo sur les réseaux sociaux, Charles a répliqué via la boutique officielle de Buckingham Palace, en mettant en avant sa production, qui, elle, est bio, depuis 1992. Preum’s, j’ai dit !

Pauvre Kenji Girac : il a tout annulé de ses obligations et “entame un travail psychologique de longue haleine” nous dit Gala. Toute la presse frétille et se demande s'il peut s'en sortir. Le procureur avait à peu près tout balancé, mais on en sait plus cette semaine : avec 2,5 g d’alcool dans le sang, le gitan n’a pas supporté que sa femme le menace de partir. La pauvre en a marre de tous ces déplacements en caravane, et voudrait se sédentariser “pour que sa fille ait une scolarité classique.” Faire ça à un gitan ! Mais un gentil, qui veut faire peur, pas qui fait mal. Ce pauvre Kenji ignorait que, tout comme lui, l’arme était chargée. Remonter la pente sera difficile : comment imaginer que TF1 accepte de le rasseoir dans son fauteuil de coach de The Voice kids ? Entre addictions, et TS qualifiée sur Insta de “torture psychologique infligée” à son épouse, c’est sale.

57 500 euros : un pognon de dingues ! Macron a mouillé son maillot de foot pour l’opération Pièces jaunes de sa Brigitte de femme, et ça rapporte à la Fondation des Hôpitaux. Bien entouré sur le terrain par Laurent Blanc, Marcel Desailly, Didier Deschamps, Robert Pires, Eden Hazard, Didier Drogba, le président jouait en position de défenseur, “n’hésitant pas à tacler quand il le fallait”, nous dit Gala. Tiens donc, ça ne lui ressemble pas, pourtant… Une faute, donc, mais il fallait bien se venger du petit pont infligé par un ancien international sénégalais. A la guerre comme à la guerre, 5-3 pour l’équipe présidentielle, dont un pénalty marqué par Manu. il faisait froid, les pom-pom girls étaient bras nus, frigorifiées aux côtés de Brigitte. Direction l’hôpital ?

Charlène de Monac’, elle, se régale avec des rugbymen. D’accord, ils ont moins de 12 ans, mais tout de même, elle ne raterait pour rien au monde le tournoi Sainte-Dévote : sa fondation parraine l’événement, et puis ils sont si mignons !

Matt Pokora se déguise en mode Marvel pour l'anniversaire de son petit dernier. Super héros, ça nous change des baggys de ses débuts, mais ça nous éloigne considérablement de ses looks trop-stylés-j’adoreeuh.

Les népos français, entre fidélité et névrose

Son ancien manageur se confie sur l’histoire compliquée de Johnny Hallyday avec David et Laura : “être enfant d’une star, ce n’est pas facile. Être enfant de deux stars, ça l’est encore moins. Et Johnny, c’était pas Françoise Dolto ! Ils ont souffert de l’absence de leur père, qui les aimait, mais lui-même avait été abandonné, ce qui explique certains de ses comportements… Il aurait dû régler des choses avant de partir et il ne l’a pas fait.” Et les médias sont coupables d’en avoir rajouté dans la guerre de succession… “je suis persuadé qu’il ne pensait pas avoir déshérité ses aînés. Il est parti à un moment où ce n’était pas clair et son testament n’était pas un débat à table tous les soirs.”

Alors David compense, et dans la famille Hallyday, je demande le petit-fils : Cameron, 19 ans, est la guest star du clip de reprise de Sang pour sang, que son père David avait composé pour son paternel. Le premier morceau d’un album de reprises, 25 ans après.On attend donc celles de David par Cameron qui, quand il a découvert la chanson, lui a dit : “c'est toi qui a écrit ça ? c'est cool !” David ne se prive pas d’un petit tacle : “pour moi, réussir sa vie, c'est garder le contact avec mes enfants.”

Florent Pagny, pour la santé duquel Public s’inquiète, serait quant à lui rentré en Argentine en novembre, pour rejoindre son beau-père souffrant… accompagné de sa fille Inca. Qui a elle-même mis sa carrière de street artiste en stand-by pour rester auprès de lui. C’est in, la famille !

Anthony Delon, lui, déprime chez papa : son bouquin n’a pas remporté un franc succès : il n’en aurait vendu que 3 700 exemplaires en 15 jours… De quoi se demander s’il n’en a pas trop fait dans la guéguerre familiale : le clan est menacé de redressement fiscal depuis qu’il a raconté avoir trouvé 110 000 euros en liquide chez son père. En tout cas, c'est lui le bon fils, celui qui s’occupe le plus de son père… Pas trop dur, mais déprimant : Alain s’est transformé en koala : il peut se réveiller à 14h, pour se coucher à 19h…

Quant à Omar Sy, il a connu une autre enfance : dans son autobiographie il confie avoir été élevé par un père bigame. Sa première épouse ne pouvait pas avoir d'enfant, il a donc épousé une jeunesse, de 24 ans de moins que lui. Deux mères égales aux yeux de l’acteur, mais “on grandit dans cette ambiance compliquée, entre elles qui se font la guerre”, avant que le père ne divorce de la première épouse.

La guerre des Miss, ça n'est pas fini : Alexia Laroche-Joubert, la productrice, n'est pas tendre avec Cindy Fabre, Miss France 2005 qui ne serait pas assez investie dans son rôle de directrice du concours. Alors que Sylvie Tellier, Miss 2002, l’était trop… Le président de la Société Miss France dément :il considère que Sylvie et Cindy ont des fonctions différentes. On sait vivre, chez les Miss, merde quoi !

La télé-réalité, ça vous radicalise en 5 sec : les candidates de télé-réalité se convertissent toutes, de la starlette des Marseillais Maëva Ghennam, qui s'est enfin rhabillée, à Marine El Himer ( Ne me demandez pas qui c'est), qui est même devenue l'égérie d'une marque de gandouras. Son ex (crucifié ?) en pose sur Insta, à Pâques, devant une croix. Quant à Haneia Maurer, ex marseillaise et ex-Ange, est bien décidée à le devenir pour de vrai elle tâche de sauver son âme chez les Mormons après avoir démoniaquement séduit Kevin Guedj alors qu'il était en couple. elle se trad wifise sur les réseaux sociaux. Pour Public, elles sont poussées dans les bras de Dieu car “à force de partager leur intimité auprès des émissions, ces jeunes femmes sont tombés dans le domaine public, et ont l’impression qu'elles ne méritent plus aucun égard “ Sans pour autant lâcher les rézoos sociaux : Haneia déclare à ses abonnés : “mais ça me manque d'être une p*** quand même parfois”.

Les pianistes, c’est plus ce que c’était : Sofiane Pamart s'est installé à Los Angeles dans une maison hallucinante, avec vue à 360. 33 ans, une médaille du Conservatoire de Lille, ça rapporte et ça n'empêche pas d'avoir son american dream : “adolescent, je fantasmais devant ces séries et ces films avec des bandes de copains habitants L.A., tous acteurs, scénaristes, musiciens...”

Nicole Kidman, pas loin de lui, s'auto-embrasse et sort ses filles : elle s’est déguisée en Oscar, dans sa robe toute dorée, pour recevoir un prix à L.A. Elle en a profité pour embrasser son étoile sur Hollywood Boulevard, où elle sortait pour la première fois ses filles de 13 et 15 ans, un vrai Bal des deb’.

Justin Bieber se clochardise. Au secours, il déprime ! Son couple battrait de l'aile, et c'est lui qui souffre : il publie sur Insta deux clichés de lui, en larmes, après… une photo de marijuana, alors qu’Hailey Bieber est de plus en plus canon et lookée… ça sent la rupture. En plus, il ne portait pas son alliance à Coachella. Si quelqu'un a une âme d'infirmière, la place semble libre… Espérons que ça ira mieux bien vite, car Voici nous le promet en duo avec Amel Bent, sur le prochain album de Madame Ze Voice.

Britney Spears fait n'importe quoi ! C'est fini, elle n'est plus sous la tutelle de son père, mais a des ”sautes d’humeur radicales et choquantes” et serait même devenue “un danger” pour elle-même. A cause de son divorce ? Sa “libération” lui aurait déjà coûté 1,87 million d'euros, et elle crame sa fortune à coup de vacances en Polynésie à un million de dollars. Ce n’est pas son nouveau compagnon et ancien homme à tout faire, Paul Richard Soliz, au casier judiciaire chargé, qui la protégera d’elle-même.

1,87 millions, c'est ce que réclamait son père, et même si l’accord est secret, papa se dit ”ravi que tout cela soit fini”, alors que sa fifille râle sur Insta : “ma famille m'a fait du mal ! Il n'y a pas eu de justice, il y en aura probablement jamais !”, avant de supprimer son compte…

Elle était pourtant bien présente pour les 50 ans de Victoria Beckham, avec les 4 autres Spice Girls, et a pu assister à la brouille entre Mel B et Geri Halliwell : la première aurait fait une remarque “un peu piquante” à la seconde ; à propos de son âge nous dit Public : elle a sous entendu que personne ne connaissait l’âge de Geri, car on n’avait jamais vu ses papiers… La rousseur s’est vexée : question d’antirides, ou secret révélé ?

Sharon Stone est une grosse mytho : pour surfer sur la vague #Metoo, elle a affirmé que le réalisateur de Silver voulait la faire coucher avec William Baldwin, son partenaire à l’écran, “pour améliorer son jeu”. L'acteur a répliqué vertement : il aurait repoussé ses avances à elle, qui a eu des comportements “dérangeants et pervers”. Après tout, au moment de son divorce elle a soutenu qu'elle a perdu la garde de son fils car le juge lui reprochait ses films osés... Que nenni les documents de la cour évoquent une mère “incapable d'apporter un environnement stable à son fils.” Elle a même essayé de nous faire croire qu'elle avait un QI de surdouée, et fréquenté une école qui a fermé... en 1960. Peut-être qu'elle ment sur son âge ? Ce serait une épidémie…

Clovis a bien vaincu les Alamans, alors ce n’est pas un petit S qui a arrêté Cornillac : il zozotait beaucoup, et si son petit s’veu est charmant, ça ne passait pas du tout dans Britannicus de Racine. Il a bossé seul, pendant des nuits, pour le surmonter : “cette aventure m’a construit et m’a rendu plus fort!” A quand Clovis en Andromaque ? Essayez donc de répéter 10 fois très vite ”Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes ?“, au lieu de vous moquer.

Le match Taylor Swift/Kim Kardashian, c’est reparti pour un tour ! Quand Kanye West, le nouveau producteur de porno (son addiction qui avait détruit sa famille avec Kim Kardashian), a raflé le trophée de Taylor pour le donner à Beyoncé, il ne savait pas que le feuilleton durerait aussi longtemps.. Le nouveau single de la country girl est sorti, et il s’appelle ThanK you aIMee. Oui oui, vous avez bien lu. Et la chanson parle d’une méchante fille qui lui fait du mal, beaucoup de mal. Pour riposter, Kim a posté un selfie avec l’ex BFF de Taylor, nous dit Voici… K en a perdu des centaines de milliers de followers, et a donc vite fait savoir qu’elle voulait “mettre un terme définitif à cette brouille.”. De quoi inspirer la blonde ? Ça ne va pas tarder, le filon est trop bon…

Rachida Dati a failli dire non à son poste de ministre, à cause de son ado de fille : à 15 ans, elle vit mal la notoriété de sa maman. Elle revoit donc le père de sa fille, ouf. Et puisqu’elle est dans une phase ”give peace a chance,” pour se réconcilier avec Gabriel Attal (elle voulait faire de son chien un kebab), elle l’a invité à… un apéro canin dans les jardins de la mairie du 7°… un moment convivial et festif, ou Volta a pu promener son maître. Pendant ce temps-là, Claire Chazal a un pass Navigo, depuis qu’elle a perdu tous ses points de permis…