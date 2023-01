Cyril Lignac s’embrioche à Maurice, Sean Penn et Robin Wright se rabibochent à LA; Rishi Sunak marche en Prada dans la m…, Kim Kardashian, pieds nus dans la p…; David Beckham califourchonne des barbelés; Courteney Cox fait une tatouze avec Laura Dern

UNES DES HEBDOS PEOPLE

Mais aussi, Britney Spears pète les plombs au restau; Guillaume Canet et Marion Cotillard s’affichent ensemble, Omar (Sy) balance Fred (Testot) avec l’eau du bain et Brigitte Macron fait également le petit dej

Britney Spears fait scandal au resto. Alors qu’elle dînait en tête à tête avec son mari à Los Angeles, la chanteuse a fêté les plombs et s’est lancée dans une diatribe incompréhensible. Sa cible : les clients et le manger de l’établissement qui la prenait en photo, voire la filmait sans son consentement. Voyant la situation lui échapper, Sam Asghari s’est précipité dehors, plantant là sa femme et son garde du corps. Ils ont fini par quitter le restaurant mais dès son retour à la maison, la popstar s’est emparée d’Internet pour se filmer habillée d’une micro robe, improvisant une chorégraphie faite de poses suggestives et de doigts d’honneur. Même si elle a indiqué avoir été "un peu saoule » pour expliquer l’épisode du resto, le mal est fait, et ses fans, comme nos hebdos, s'inquiètent désormais carrément.

Marion Cotillard et Guillaume Canet, côte à côte pour la promo d’Astérix. Souriants, professionnels : les deux acteurs vedettes ont fait le job pendant l’avant première du film à Paris, entourés de tout le casting 5 étoiles, Gilles Lellouche, Vincent Cassel, Angèle, Zlatan Ibrahimovicth… Public qui fait sa Une sur les retrouvailles n’avait d’yeux que pour Astérix/Canet et Cléopâtre/Cotillard et évoque des relations apaisées et une entente cordiale « pour les enfants ».

Après Lignac en terrasse et Lignac au jardin, voilà Lignac à la plage ! Le bonheur est toujours là, Déborah aussi mais cette fois, c’est l’enfant qui ne l’est pas. Comme tous les people cet hiver, le super chef est allé étrenner son maillot kaki à l’Ile Maurice. Et là-bas, ça marche comme à Paris : des sourires, des promenades main dans la main, de la détente et du soutien, c’est tout ce qui marche ! Notons au passage, jalousement, que Madame, 6 mois seulement après la naissance de son troisième enfant (premier pour le cuisinier), a retrouvé une ligne sensas’, malgré le talent et l'amour de son homme pour le menu boudin, foie gras…

David Beckham s'évade d'un terrain de foot, près de Londres. Le mari de Victoria pensait passer incognito alors qu’il venait couver du regard les premiers pas de son fils sur le gazon. Encapuchonné pour braver la pluie, les mains dans les poches avec le moins de peau visible, l’ex star s’est quand même retrouvée au centre de l’attention quand les spectateurs ont compris qui il était. Selfies, vidéos… Il a fini par escalader une clôture barbelée pour s’échapper et ne pas continuer à voler la vedette. Sympa le papa.

Kimi Krakra : Kim Kardashian va pieds nus aux wawa dans les avions. Enfin, en tout cas, ça lui est déjà arrivé une fois : une ancienne hôtesse de l’air américaine a publié son petit classement personnel des célébrités rencontrées en vol. L’influençeuse récolte un 10 sur 10, pour sa gentillesse et sa prévenance, mais gros carton rouge d’hygiène quand même…

Omar et Fred n'étaient que des collègues de travail. Rien de plus. Ils avaient l'air de larrons en foire, attachés à la vie à la mort comme Laurel et Hardy ou Hekel et Jekel, mais non. Pour Omar Sy "Fianlement, c'est le travail qui nous liait, rien d'autre" et le succès planétaire de Intouchables à achever de les séparer, catapultant l'un dans le monde des stars internationales laissant l'autre à la case départ. L'interprète d'Arsène Lupin qui admet avoir rompu tout lien avec son ancien comparse. Pas vraiement d'animosité, mais pas de regret non plus. L'indifférence semble même partagée puisque pour Fred Testot, "Ces sketchs ne me manquent pas ! Au contraire, c'est le passé". Dommage !

Le divorce entre Shakira et Gérard Piqué est en passe de devenir le feuilleton de l’année. Après l’indice pot de confiture, voici la vidéo coupable : l’adultère du footballeur durait depuis belle lurette et la preuve existe en image. Alors qu’il répondait à une interview à domicile, façon télétravail, on voit apparaître sa maîtresse dans le cadre. Ladite interview date de 10 mois avant le divorce… Aïe ! Gérard Piqué est un bleu de l’adultère, ou bien alors il voulait vraiment se faire prendre, en tout cas, il ne manque pas d’humour, puisque après avoir écouté la nouvelle chanson vengeresse de son ex qui lui dit qu’il a échangé une « Ferrari contre une Twingo, une Rolex contre une Casio », il s’est filmé au volant de la petite voiture française et a signé un partenariat avec la marque de montre « parce qu’elles durent toute la vie ». La chanteuse a repris la main ces dernières heures en installant une sorcière sur son balcon, tournée vers la maison de son ex belle-mère à Barcelone, comme pour lui jeter un sort et la punir d’avoir accueilli les bras ouverts sa rivale de 23 ans.

Le Premier Ministre britannique enchaîne les gaffes qui le font passer pour un milliardaire hors-sol. Dernière en date : il s’est piégé lui-même se filmant sans ceinture de sécurité à l’arrière de sa voiture avec chauffeur. Un délit en Grande Bretagne, passible de 500 pounds d’amende. Rishi Sunak tentait d’expliquer les LBO dans un tuto pédago mais les internautes n’ont rien écouté, préférant scruter l’image… Un petit couac qui vient s’ajouter à la liste. Par exemple : il se fait prendre en photo en train de faire le plein pour promouvoir les réductions du prix du carburant ? Ce n’est même pas sa voiture, il vient juste de l’emprunter à un employé de supermarché. Il visite un chantier de construction ? Ses mocassins en daim Prada, absolument inadaptés, font le buzz. Il essaye de se montrer proche des gens, décontracté, en achetant un coca à l’épicerie du coin ? Manifestement, il n’a plus acheté quoique ce soit lui-même depuis 1996, puisqu’il confond la machine à code barre, et le terminal de carte bleue, et ne sait même pas comment on paye sans-contact. Avec l’amnésique Biden, nous voilà bien !

Courteney Cox adepte du tatouage en groupe ! Apparemment, une photo de vacances, ça ne suffit plus à célébrer le lien de l’interprète de la Friend Monica, de sa copine l’actrice Laura Dern et de leurs trois enfants à elles deux. La bande est passée à la vitesse supérieure en se faisant faire le même tatouage pendant les vacances de Noël. Ils ont tous les cinq une petite ligne qui se termine par un avion en papier, et cette légende « Go long » - traduction : aller loin. Coco, 18 ans, la fille de Courteney Cox a choisi de l’avoir sur l’épaule et non sur le bras comme le reste du groupe. Tatouage pour 5 ? Qu’est-ce que ce sera l’année prochaine ?

Après les révélations, les menaces : le Prince Harry ne lâche rien. « Il y a des choses entre moi et mon frère, entre moi et mon père que je n’ai finalement décidé de ne pas dévoiler, parce que je ne pense pas qu’ils pourraient me le pardonner. » Entendez : si je ne suis pas entendu, je ferai un deuxième tome, passablement dégueulasse pour vous deux, Daddy et Willy ! Un message entendu, selon Voici, par Charles III qui s’activerait pour organiser une conciliation avant son couronnement.

On en sait un tout petit peu plus sur la nouvelle épouse de Kanye West : Bianca Censori a 27 ans. Elle dirige depuis plusieurs années la branche Architecture de Yeezee, la marque du rappeur. L’entourage de Kim Kardashian laisse entendre qu’elle cherchait déjà à lui mettre le grappin dessus du temps de leur mariage. Jamais avare d’une provocation, le chanteur l’a emmenée en lune de miel dans le désert, dans l’hôtel préféré des Kardashian. Complètement OFF depuis des semaines, il ne répond plus jamais au téléphone, au point que ses avocats, qui aimeraient bien lui dire qu’ils ne veulent plus le représenter après les sorties de route de ses dernières semaines, envisagent d’acheter des espaces publicitaires pour lui faire passer le message.

Pour finir avec l’infusion détox citron-gingembre : Robin Wright et Sean Penn, divorcés depuis 13 ans, ont été vus ensemble à l’aéroport de Los Angeles. Gad Elmaleh n’est plus célibataire et c’est lui qui le dit. Benjamin Mendy a été jugé non coupable de 6 viols pour lesquels il avait fait 4 mois de prison préventive. Jean-Luc Reichmann s’est fait voler son scooter pendant qu’il dînait au resto. Après l’omelette au jambon, le petit dej : Brigitte Macron s’occupe elle même du petit-dej du Président : des céréales, du fromage blanc et un thé. Karine Le Marchand a demandé un selfie à Brad Pitt, lors de la première de Babylon à Paris, il a dit « oui ».

