Un clavier mécanique Razer BlackWidow Elite.

Jérôme Durel est journaliste et responsable éditorial pour le groupe Humanoid, éditeur de FrAndroid et Numerama.

Atlantico : En quoi consistent les claviers mécaniques ? Cela s’adapte-t-il sur un PC ou des consoles de jeu ?

Jérôme Durel : Les claviers mécaniques de salon ont des propriétés particulières pour l’activation des touches. Le bouton qui permet d’activer la touche est mécanique contrairement aux claviers à membranes qui sont les claviers les plus courants que nous avons sur le marché. Les claviers traditionnels sont équipés d’une membrane en plastique.

L’intérêt des claviers mécaniques est qu’ils sont plus réactifs que les claviers à membranes. Le confort de frappe est supérieur. La frappe est plus agréable sur un clavier mécanique que sur un clavier à membranes. Moins de force est nécessaire pour activer les touches du clavier.

Les claviers mécaniques améliorent-ils réellement l’expérience et les performances de jeu ? Quels sont leurs principaux atouts ?

En théorie, les claviers mécaniques permettent d’améliorer vos performances lors des parties. La frappe est plus souple. Moins de force est nécessaire. Le point d’activation est plus haut. Il n’y a pas besoin d’enfoncer la touche jusqu’en bas pour activer la frappe. Il est donc possible de gagner du temps avec des claviers mécaniques.

Il faut néanmoins garder à l’esprit que nous parlons en millisecondes. Cela fait une différence à un très haut niveau de jeu. Pour le commun des mortels, cela n’a quasiment pas d’impact.

Les claviers mécaniques sont un vrai atout pour des questions de confort.

Quels sont les meilleurs modèles ? Quel modèle pourriez-vous conseiller et quel budget faut-il prévoir ?

Le problème des claviers mécaniques est qu’ils sont plus chers. Chaque touche a un mécanisme individuel. Ils sont donc toujours un peu plus onéreux que les claviers à membranes. Au vu des tarifs plus élevés, cela va de pair avec une qualité plus élevée par rapport au clavier à membranes.

Les claviers mécaniques sont construits dans des matériaux un peu plus nobles comme le métal. Cela va avoir un impact sur le prix.

Pour un clavier mécanique de bonne qualité, il faut compter au moins 100 euros de budget. Pour les claviers haut de gamme, cela peut atteindre 150 à 200 euros.

Toutes les marques pour joueurs et de gaming grand public proposent des claviers mécaniques comme Razer, Roccat. D’autres proposent des claviers mécaniques customisables et qui sont considérés par certains joueurs comme la Rolls des claviers mécaniques.

Les claviers mécaniques sont-ils le cadeau idéal pour la période de Black Friday ou pour Noël, notamment pour des gamers ?

Les claviers mécaniques sont un très beau cadeau et ils raviront les gamers. Cela leur fera extrêmement plaisir.

Au-delà de l’aspect jeux vidéo, les claviers mécaniques sont vraiment confortables au quotidien.

Même si vous faîtes beaucoup de bureautique, la frappe du texte est beaucoup plus agréable avec les claviers mécaniques que sur les claviers à membranes.

En revanche, les claviers mécaniques sont plus bruyants que les claviers à membranes, à cause des mécanismes. Si quelqu’un souhaite dormir près de vous alors que vous tapez, cela n’est pas idéal.

Offrir des claviers mécaniques fera plaisir à tous les joueurs s’ils n’en ont pas.

Est-ce que les claviers mécaniques participent à un phénomène de mode ou est-ce une vraie révolution ?

La chose la plus étonnante est que les claviers mécaniques existaient déjà avant les claviers à membranes. Dans les années 1970-80, tous les claviers étaient mécaniques. La technologie des claviers à membranes n’existait pas encore à l’époque.

Le clavier mécanique actuel est donc une reprise d’une ancienne tendance. Cela est à nouveau tendance car ils ont trouvé un marché à travers le gaming. Il ne s’agit pas d’une technologie révolutionnaire.

Les claviers mécaniques, comme les claviers haut de gamme, ont des touches supplémentaires, des touches pour gérer le volume sonore, pour choisir les pistes de musique ou des raccourcis. Cela change un peu la donne. Les claviers sont donc un « nice to have », une valeur sûre pour les gamers.