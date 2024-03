Comment être le plus anonyme possible en ligne : mode d’emploi

Anthony Poncier est Docteur en Histoire, membre du collectif Réenchanter Internet et expert en transformation digitale et en stratégies collaboratives. En cette qualité, il accompagne les entreprises dans la conception de leurs stratégies médias sociaux, ainsi que dans la création de leurs réseaux internes.

Atlantico : Être anonyme sur Internet est très difficile, mais existe-t-il des moyens simples pour rester anonyme en quelque sorte ? Et quels sont ces moyens ?

Anthony Poncier : Essayer d'être vraiment anonyme sur Internet est devenu quasiment impossible. En fait, il est important de voir par rapport à chacun quel équilibre il est possible de trouver entre vie privée et facilité. La majorité des gens maintenant vont se connecter à internet via un mobile. Si vous voulez être totalement anonyme, vous pouvez utiliser un burner mais là on rentre dans des schémas extrêmes. Si on revient sur quelque chose de plus raisonnable, au lieu d’utiliser par défaut le navigateur qui est sur votre mobile, Safari si on est sur un iPhone, Chrome ou autre si on est sur un système Android, il est possible de choisir une version alternative. Ils sont « garants » de notre vie privée car ils vont bloquer par défaut sans que l’on n'ait rien à faire un certain nombre de trackers sur Internet. Le fait de changer le navigateur en utilisant Firefox par exemple peut vous aider à bloquer tout un tas de choses, dont des logiciels malveillants. Sur Firefox, il est possible par exemple de télécharger des extensions qui permettent d’être encore plus protégé vis-à-vis des trackers qui ne sont pas forcément visibles.

Ces appareils, les smartphones, utilisent des applications. Il ne faut pas accepter que l'application puisse vous identifier pour vous donner des publicités ciblées et autres. Il est important de refuser le suivi par les applications comme on peut le faire facilement sur iPhone. Et puis le fait d’utiliser des navigateurs avec une extension constitue un atout et permet de réduire énormément la capacité à se faire suivre. Ensuite lorsque vous arrivez sur un certain nombre de sites ou de réseaux sociaux, par défaut il est proposé de s’identifier via un réseau social existant, que ce soit via Google, via Facebook. Avec Firefox, il est possible de s'identifier via un email jetable. Aucune donnée d’identification n’est demandée. Apple propose ce système aussi.

Firefox, plutôt que de vous demander de vous identifier avec un e-mail personnel ou avec un autre de vos réseaux sociaux, va créer un email spécifiquement pour cette connexion.

Sur Internet, une autre étape majeure concerne la fenêtre avec le choix des cookies. Au lieu de cliquer sur “tout accepter”, vous pouvez personnaliser vos options et de ne pas les accepter ou de sélectionner certains critères.

Il n’est pas possible de devenir totalement anonyme en ligne. On laisse une grande partie de traces et nous sommes suivis en ligne en fonction de ce que nous faisons sur les sites Internet, les réseaux sociaux et les différentes applications.

Y a-t-il vraiment une nécessité pour ceux qui veulent être préservés et rester anonymes de passer en navigation privée ou alors faut-il recourir à un VPN ?

La navigation privée, fondamentalement, nous protège des cookies mais votre adresse IP n’est pas masquée, donc ce n’est pas véritablement anonyme. De même, il est possible de voir de quel type de sites nous venons avant le passage à la navigation privée. Il y a une petite extension sur Firefox qui permet de bloquer d'où nous venons avant la navigation privée, cela a quand même ses limites. Quand vous passez en navigation privée, ce système de tracker s’éteint. Tout ce que vous avez pu emmagasiner va disparaître et vous repartez à zéro à chaque fois que vous vous connectez. Cela permet de remettre l'ardoise vierge dès que vous vous reconnectez.

Le VPN est un dispositif encore plus sécurisé et qui offre plus d’avantages. La navigation privée n’est privée que de nom. Elle ne constitue pas un canal ou un tunnel crypté. N'importe quelle personne ou service qui se connecte à votre connexion peut voir ce que vous faîtes ou dites sur le canal.

Le VPN permet vraiment de crypter les choses. La majorité des VPN qui étaient gratuits ou pas chers ont été rachetés par des grandes entreprises, pas forcément éthiques ou qui sont liées à de la revente de données. Donc il est possible de douter que les données qui sont lues uniquement par le fournisseur de VPN soient uniquement conservées pour lui. Il faut donc être particulièrement attentif au VPN que l’on choisit. Il est important que le VPN soit complètement étanche et il faut vérifier le fournisseur de VPN et s’assurer que vos données ne soient pas réutilisées ou transmises à des entreprises tierces.