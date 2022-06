Closer voit Katy Perry & Orlando Bloom en thérapie de couple et Emmanuel & Brigitte Macron pas loin de devoir y recourir; Tom Cruise se fiente la face; Kylian Mbappé yachtifole avec des top-modèles; Florence Foresti roland-garroule (des pelles)

Unes des hebdos People

Tom Cruise est adepte du « Geisha Facial » : non, petits polissons ce n’est pas une fin sexuelle dégoutante, c’est un massage japonais réputé pour rajeunir le teint et la peau. Et la recette est répugnante : fientes de rossignol séchées, son de riz et eau. Pour faire passer la pillule, on nous affirme que le tout est nettoyé aux rayons UV avant application… Mouais. Comptez la modique somme de 160 euros l’étalage et des résultats visibles à 10 ans. Vu l’éclat insolent du jeune premier Tom/Maverick, 59 ans, à Cannes, il faudrait peut-être se lancer sur le créneau, j’ai une recette à base de guano de Concarneau, si ça vous dit…

Kylian Mbappé, meilleur VRP de la marque « France ». A l’heure où un paquet d’étudiants rame sur Parcours Sup, le footballeur surdoué bosse l’image à Cannes. Jet ski avec les jolies pépés le jour, smoking avec Eva Longoria ou Naomi Campbell pour récolter des fonds; conduite irréprochable dans les fêtes mirobolantes d’après projections… Closer nous dit qu’il « est à l’aise sur tous les terrains ». Bref, une mine d’or pour la France où il a choisi de rester malgré des ponts d’or offerts par d’autres clubs. Pas mal loti au PSG malgré tout ; il devrait touché 50 millions net pas an, plus une petite prime de 100 millions à la signature du contrat. Ca va en faire des camemberts !

Sharon Stone est devenue une diva capricieuse. Sa participation calamiteuse à une vente aux enchères, en marge du festival de Cannes a obligé les organisateurs à écourter précipitamment et annulé tous les profits. Arrivée à la toute dernière minute, l’actrice a commencé par refuser de s’entretenir avec le commissaire-priseur. Elle a décidé de débuter sans attendre les enchères et surtout sans respecter les règles du genre pourtant assez strictes : elle a proposé son propre sac et son porte-carte comme lot, ce qui n'était pas prévu et a voulu donner elle-même le coup de marteau décisif. Sauf que c’est parfaitement interdit. Et enfin, sans doute vexée, elle a claqué la porte quelques minutes plus tard, balançant au public : « Il y a trop de bruit et vous ne m’écoutez pas. Je m’en vais ». Pauvre Sharon, il a dû lui paraitre bien loin, le temps où pour un autre gala de charité du Festival, l’Amfar, elle donnait toutes ses tripes et récoltait des millions de dollars en créant des lots, au fil de la soirée, comme un baiser de Gorge Clooney, une impro live de Ringo Starr ou soulever le kilt de Rod Stewart (et valider qu’il ne portait pas de slop dessous). Cette fois-ci, les organisateurs n’ont pas applaudi des deux mains, et ont été obligé d’annuler purement et simplement tout l’évènement juste après le départ de la diva. Oouuuhhh !

Closer voit Brigitte (Macron), colère contre Emmanuel (Macron). Le mag nous vend une escapade au fort de Brégançon pour le pont de l’Ascension en eau de boudin : Brigitte rêvait de plage, de massage des pieds et de mots doux susurrés dans le cou. Bilan, elle a eu un demi mari, accaparé par les coups de fils et les dossiers, au point même d’être plantée là pour la balade en mer. De retour à terre, elle aurait « joué de toute sa force de persuasion pour qu’il appuie sur pause ». Sur les images, le couple est en short, baskets/chaussettes et a l’air plutôt détendu, le président rigolant même franchement en voyant ses gardes du corps ayant pris le bouillon tout habillés. Au point que Voici, lui, ne voit qu’un séjour idyllique, tant attendu, qui a joué son office de détente et de repos et où notre première dame a « retrouvé le goût de la simplicité ». Peut-être que là-bas, ce n’est pas elle qui préparait l’omelette/salade du Président ?

Enfin ! Roland Garros reprend en public, laissant les caméras tourner en gros plan sur les stars des gradins ! Alors qui s’est affiché cette année ? Palme d’or pour Florence Foresti, avec un petit bécot discret mais appuyé sur les lèvres de son amoureux, Alexandre Kominech. Le suisse de 15 ans son cadet est humoriste comme elle et semble sous le charme depuis près d’un an. A voir aussi dans Public, Ophélie Meunier et son mari Mathieu Vergne, le sourire niais d’ados heureux, et l’air plutôt pincé du côté des Brogniart, Denis et Hortense, ensemble depuis près de 20 ans.

Chronique du Jubilé en très bref : pas de foin pour Harry et Meghan, mais pour le cadeau de la Reine. La journée de vendredi était marquée par la seule apparition prévue des Sussex. Promesse tenue : pas de foin, pour assister à la messe, Madame était sobrement vêtue de blanc avec un petit bibi sur la tête, simple et efficace. Pas de huée, pas d’incident, il fut même entendu quelques acclamations, avant d’entrer dans la cathédrale. Il est à noter que Ses Majestés les Exilés ont bien respecté le deal, imposé par l’entourage de la Reine : les caméras de Netflix qui ont commencé à filmer Harry et Meghan chez eux, façon Kardashian sont restées chez l’oncle Sam. Il leur faudra trouver autre chose pour vendre la sauce…

La Reine célèbre donc ses 70 ans de règne, et qui dit anniversaire dit cadeau. De notre part, ce sera… encore un canasson ! A croire que le comité Cadeau de l’Elysée manque d’idée… Après le président chinois, il y a trois ans, c’est donc au tour d’Elisabeth II de recevoir un cheval exfiltré de la Garde Républicaine. Fabuleu (sans x, pour une fois, ce n’est pas ma faute) de Maucour, 7 ans, robe grise, que le chef de l’Etat a choisi « sage, représentatif du régiment», pourra notamment servir à escorter les convois royaux. Sa cavalière attitrée a pu accompagner sa monture jusqu’à destination. Quel déchirement ! Pourvu qu’elle ait eu le temps de lui dire que là-bas, ils prennent les ronds-points dans le mauvais sens et qu’ils mangent de la panse de brebis farcie…

A Monaco, Charlène nous cloue le bec. La Princesse est apparue en public plusieurs fois ces derniers jours, tout sourire, radieuse, s’asseyant sur toutes les rumeurs de contrat signé pour limiter ses apparitions au strict minimum. D’abord, c’est une soirée avec sa fille, pour remettre un Prix aux Fashion Awards. La souveraine a tenu, elle-même à immortaliser les préparatifs sur ses réseaux : la petite Gabriella, 7 ans, portait sa première robe de bal, aux motifs fleuris et sa maman, une magnifique robe longue drapée, dans le tons beiges. Et puis, c’est le traditionnel Grand Prix de Formule 1 : combi pantalon bleu ciel, regards complices avec Albert, un rayon de soleil à la remise des prix avec les enfants ! Le yoga, la médiation et Roc Agel, ça paye !

Billie Eilish n'a vraiment pas de pot : accro au porno à 11 ans, dysmorphophobique à 13, dépressive à 15, la chanteuse de tous les records a récemment abordé son syndrome Gilles de la Tourette dans un podcast : chez elle, il ne se traduit pas par des flopées d’insultes intempestives, mais par un ensemble de TOC et de tics qu’elle réussit à maitriser sur scène et en interview. Ca en fait des maladies pour une si jeune personne !

Katy Perry et Orlando Bloom suiveraient une thérapie de couple : ensemble depuis 7 ans, la chanteuse et l’acteur devait se marier cet été, mais ça paraît compromis. Les nuages s’accumulent notamment en raison d’emplois du temps surchargés, mais chacun de son côté.

Epilogue du procès trash Depp/Heard : la justice aussi a pris le parti de Johnny Depp. Après le déferlement de soutien à l’ex de Vanessa Paradis sur les réseaux, le verdict est tombé : OUI l’actrice d’Aquaman a diffamé son ex-mari. Amber Heard est condamnée à payer quelques 15 millions de dollars de dommages. Problème : elle aura sans doute du mal à régler la note, et son équipe a déjà fait appel de la décision. De son côté, le Pirate des Caraïbes écope d’une amende de 2 millions. Conclusion : les histoires de couples peuvent être (très) moches, et non, on ne peut pas salir la réputation de quelqu’un à la légère. Maintenant, il faut espérer que les esprits se calment : depuis le début du procès, la jeune femme de 36 ans a été traitée de sorcière, de menteuse, et recevrait des milliers de menaces de mort tous les jours. Faudrait pas charier quand même.

Mariage publicitaire dans le clan Kardashian. Le mauvais goût, c’est comme Madonna, ca n’a pas de limite. Faites votre choix : la soeur ainée de Kim Kardashian a convié la planète à la regarder se pavaner une troisième fois en robe de mariée, cette fois à Portofino, la Mecque du romantisme cheezy des américaines middle-class. Enfin, en robe : en fait, elle ne l’avait pas mise, elle portait un corset/body, et un voile gigantesque en dentelle, qui représentait une Vierge en prière, signé Dolce et Gabbana. D’ailleurs, le mariage entier était « sponsorisé » par Dolce and Gabana, de toutes les tenues, à la déco et au transport des invités en Riva, tout a été choisi par le duo de designers connus pour son style outrancier. De quoi être sûr d’une avalanche de posts -jusqu’à l’over dose, d’ailleurs. La marque italienne compte ainsi bien se refaire la cerise après plusieurs choix douteux, comme la sandale modèle « esclave » à plus de 2300 dollars. Déluge de cuissots à l’air, de gorges trop soutenues, de moues botoxées. C’est finalement le marié qui avait l’air le plus sobre. Si vous pouvez faire abstraction de ses tatouages qui recouvrent la totalité de son corps, jusqu’à son cuir chevelu et son visage…

Et voilà déjà notre carte des dolce pour finir : notre nouvelle ministre des Sports, Amélie Oudéa-castéra a été en couple avec Gustavo Kuerten, l’apollon brésilien des courts de tennis des années 2000, aka Guga. Le Père de Boris Johnson a obtenu, fin Mai, la nationalité française. Stéphane Plaza fait son coming-out : il est hétéro. Vanessa paradis et Samuel Benchetrit sont venus ensemble, complices, à la soirée des Molières. Alain Delon n’est pas près de reconnaitre qu’il a été trop loin dans l’éducation de ses enfants : « j’ai été un père sérieux et stricte (…) Anthony a 60 ans, l’âge où il faut réfléchir comme un homme plutôt que comme un gamin », sympa. Voilà, Zidane est devenu grand -père : sa première petite fille, Sia est née le 19 Mai et la page de notre jeunesse, en Champions du Monde sous Chirac est définitivement tournée.

