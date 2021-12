L'annonce de Christiane Taubira sur sa potentielle candidature pour 2022 a suscité un réel intérêt à gauche et sur les réseaux sociaux.

L'annonce de la possible candidature de Christiane Taubira à l'élection présidentielle a suscité de l’espoir chez les internautes de gauche, même si les chances de victoire au second tour sont minces.

Le 17 décembre Christiane Taubira a déclaré à l’aide d’une vidéo, postée sur les réseaux sociaux, « envisager d’être candidate à la présidentielle ». Cette annonce a suscité un réel intérêt, ce qui n’était pas arrivé à gauche depuis le début de la campagne. Avec 1,3 M de vues de la vidéo de son annonce et avec plus de 164 800 messages échangés sur les 7 derniers jours, l’ancienne ministre à suscité un volume de discussions jamais égalé par les autres candidats de la gauche, même lors de leur annonce de candidature ou durant leurs meetings.

Bien que la très grande majorité des messages était factuelle ou l’expression d’un grand étonnement, le taux d’intérêt pour Christiane Taubira est remarquable et singulier. C’est la première fois qu’un candidat de la gauche se hisse en 3ème position et surtout, qu’il concurrence d’aussi près Éric Zemmour (qui suscite de très nombreuses conversations, de plus en plus clivantes, en soutien comme en détraction) ou Emmanuel Macron (Président en fonction, qui de fait suscite de nombreuses conversations). En dehors du partage d’informations factuelles et des messages de surprise, cette annonce a essentiellement suscité de l’espoir chez les internautes de gauche. Pour nombre d’entre eux, Mme Taubira est la seule sur laquelle ils projettent une véritable intention de rassemblement. Sa personnalité, son parcours, son éloquence et son engagement, sont les différents atouts mis en avant dans les différents messages analysés, notamment chez certains soutiens d’EELV ou de la FI exprimant le basculement de leur intention de vote pour la très probable future candidate.

Pour autant, si Christiane Taubira semble susciter un intérêt inédit à gauche, et même si nous observons une tonalité majoritairement positive chez les internautes au-delà du phénomène de surprise, presque aucun d’entre eux ne pense que cette candidature mènera la gauche à la victoire au second tour.

