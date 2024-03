Charlène de Monaco veut travailler, Alexandra Lamy ne veut plus d’homme; Laeticia Hallyday saborde Jalil Lespert; Adriana Karembeu & Stomy Bugsy se recouplent, Guillaume Canet & Marion Cotillard rhabitent ensemble; Taylor Swift a une chatte millionnaire

Unes des hebdos People

La Princesse Kate a un cancer. Elle aura finalement pris la décision de clouer le bec à toutes rumeurs qui avaient pourtant redoublé d’ingéniosité ces derniers jours.Du Brazilian But Lift, la même opération que Kim Kardashian pour avoir des fesses maousses au don de rein au Roi Charles, en passant par l’enfant caché de William, non. Malheureusement, la réalité est plus triste. Le cancer a été découvert après l’opération et la chimio a démarré. C’est la princesse elle-même qui a pris la parole, assise sur un banc, en extérieur pour annoncer la nouvelle, invitant le public à lui laisser le temps de guérir.

Charlène de Monaco veut travailler plus. C’est que nous apprend son mari, le Prince Albert, en une de Paris Match. Interviewé par Stéphane Bern, le souverain évoque le soutien mutuel que le couple s’est apporté dans la tempête des Monaco Papers. « Elle a repris beaucoup d’engagement public. Et elle souhaite s’impliquer davantage ». Puis il bifurque sur ces enfants dont les « tempéraments changent ou s’affirment ». En gros, Gabriella est toujours ingérable, mais Jacques a arrêté de se faire mener à la baguette.

Ca se corse entre Laeticia Hallyday et Jalil Lespert. Selon Closer, la veuve de Johnny aurait interdit l’accès à toute archive concernant le chanteur, alors que son ex était justement en train de travailler à un biopic (enfin, ça fait des années que ça dure, ce serait même ce projet qui les aurait rapprochés). Pourquoi Laeticia est fâchée au point d’avoir changé les serrures ? Le mag ne le dit pas, mais avance qu’elle souhaiterait garder le contrôle et faire réaliser le documentaire elle-même. L’ex et la concurrence ? Une pierre, deux coups.

Alexandra Lamy est célibataire et fière de l’être. « On a toujours besoin de vous coller avec quelqu’un dans la vie. Mais non, je n’ai plus envie. Je suis célibataire et c’est formidable. » Le son de cloche a bien changé, puisqu’il y a un an, l’ex « Chouchou » de Jean Dujardin envisageait de faire un tout du monde avec son boy-friend d’alors. Le voyage, pour elle, a dû s’arrêter dans le Gard, dans son village natal, puisque l’actrice s’y est désormais installée à l’année et seule.

Surprise ! Ariana Karembeu est toujours en couple avec Stomy Bugsy. Retour de flamme ou rupture jamais tout à fait consommée ? On nous avait vendu une séparation cet hiver particulièrement dure à avaler pour Monsieur. La mannequin et le rappeur/acteur ont été vus par Voici à l’aéroport, à Paris, qui « n’a pu que constater leur complicité ». Revenus de Côte d’Ivoire et en partance pour Marrakech où réside Madame, ces deux-là « ne se prennent pas la tête » relate une source, « entre eux tout est fluide ». Tant mieux.

Soit Céline Dion cherche un nouveau boyfriend musclé et qui fleure bon la transpi, soit elle veut se reconvertir en coach sportive. Cette semaine, la star est à nouveau apparue dans les vestiaires d’une équipe de hockey. Cette fois-ci, il s’agissait d’une des Bruins de Boston. Elle s’est fendue d’un petit speech pré-match, faisant observer que certains joueurs n’étaient même pas complètement habillés. Et puis dans les tribunes, assise à côté de ses jumeaux, Nelson et Eddie, elle a mimé un peu de air-guitare pour donner de l’entrain à la rencontre. Chasser le naturel, il revient au galop ! Ca va drôlement mieux, on dirait.

L’air de rien, Guillaume Canet a confirmé que Marion Cotillard et lui vivaient toujours ensemble.L’acteur racontait à Léa Salamé une anecdote à propos d’Yvan Attal qui en avait marre qu’on lui parle tout le temps de sa femme Charlotte Gainsbourg. Un peu sur le mode j’y dis et y m’fait… Attal demande « Vous en avez pas marre, vous, qu’on vous parle de Marion Cotillard ? » Canet répond « C’est la mère de mes enfants. On vit ensemble. Je ne peux pas en avoir marre qu’on parle d’elle ». Ha ha ha, on a « bien rigolé là-dessus », rajoute t’il. Et, hop, ni vu, ni connu, c’est dit.

Taylor Swift a une chatte en or. Et c’est Paris Match qui nous l’apprend. L’animal se prénomme Olivia Benson, comme le personnage principal d’une série policière américaine. Actrice dans les clips de sa célèbre maitresse, effigie d’une ligne de produite dérivée et surtout modèle pour des dizaines de posts Instagram, ses talents seraient multiples à en croire ses admirateurs. Et maintenant, sa fortune serait déjà plus grosse que celle de Travis Kelce, le petit-copain de la chanteuse 97 millions de dollars. Chat fait rêver.

La Reine Camilla aussi a sa Barbie. « Vous m’avez enlevé 50 ans ! » s’est exclamé la reine d’Angleterre avec sa poupée à la main. Une robe bleu électrique, une cape noire et un brushing impeccable, la souveraine a observé le jouet sous toutes les coutures.

Cara Delevingne paume 7 millions dans un incendie. Sa maison de Los Angeles a été ravagée par un incendie qui n’a laissé qu’un tas de cendre fumant. Elle avait pourtant mis tout son cœur dans la déco : piscine à boules, lupanar avec sexy balançoire et passage secret entre un faux lave-vaisselle et porte en forme de vulve. Heureusement pour elle, la mannequin britannique n’était pas à l’intérieur, personne n’a été blessé et ses deux chats ont pu être sauvés.

Kourtney Kardashian est dégoutante. La grande sœur de Kim, après nous avoir imposé des clichés de sa grossesse gériatrique en nuisette (oui, avoir un bébé à plus de 35 ans, porte ce nom-là, on peut en discuter), elle expose ses séances de tire-lait en body noir et dentelle. Qu’est-ce que ce sera quand son fils passera au (petit) pot ?

Kanye West : et maintenant il baisse carrément le pantalon de sa femme en public. Enfin, le collant. Bianca Censori s’était pourtant déjà bien débrouillée toute seule pour montrer son sourire de plombier : legging vert fluo roulotté sur les hanches (et pas de culotte, non mais vous la prenez pour qui ?) et bandeau trop petit couleur chair sur les seins. En sortie dans un resto, son mari n’arrête pas de tirer dessus jusqu’à découvrir une de ses fesses. Mais ça porte un nom cette maladie ou bien ? On ne sait pas si c’est pur se faire pardonner ou pour narguer Kim Kardashian, en tout cas, la nouvelle Madame West s’est vue offrir une porche flambant neuve dans la foulée.

Rachida Dati développerait-elle un solide syndrome de la Tourette ? La ministre de la culture enverrait des textos orduriers à ces collègues du gouvernement : « T’es qu’une grosse merde » pour Bruno Le Maire ou « Je vais transformer ton chien en Kebab » pour Gabriel Attal… Ma Dati dément mais Closer, qui rappelle que Brigitte Macron adore son ton piquant, semble avoir encore des doutes. Il serait plus vraisemblable que son portable ait été piraté, même si ce n’est pas plus rassurant.

Stéphane Plaza, renvoyé devant le juge et obligé de suivre des soins médicaux. C’est l’info partagé par vos mag cette semaine, après sa garde à vue récente de 48H. Suivi psy ? Désintox ? Mystère. L’animateur devrait passer au tribunal cet été pour répondre des violences conjugales dont deux ex l’accusent. D’ici-là, Closer et Public le poussent déjà vers la sortie : audience en berne, départ de Nicolas de Tavernost et projet pro à l’arrêt, mes confrères voit l’agent immobilier tout bientôt très probablement « contraint à une retraire anticipée » .

Le rappeur Drake est très généreux avec ses fans. Il distribue des milliers de dollars à qui veut. 150.000 euros pour un deuil, 40.000 pour un cancer. Ah tiens ? seulement 20.000 pour un bébé… La future mère avait assisté à l’un de ses concerts avec une grosse pancarte : « veux-tu être le riche père de mon enfant ? ». Il suffisait de demander.

Matthew Perry aurait aimé déshériter ses enfants. Un coup de pot qu’il n’en ai pas eu alors. Le testament de l’interprète de Chandler Bing a été dévoilé : 110 millions pour ses parents, sa demi-sœur et son ex, Rachel Dunn. Mais le document écrit en 2009 précisait qu’il ne souhaitait rien laissé à sa progéniture s’il venait à en avoir une. Sympa.

David Guetta est papa pour la troisième fois. Après Tim-Elvis, 20 ans et Angie, 16 qu’il a eu avec Kathy Guetta, le DJ a accueilli un petit Cyan, comme la couleur. La maman, Jessica Ledon, mannequin cubain de 36 ans, et l’enfant se portent bien.

Et pour finir avant d’écouter Al Green : Olivier Véran a repris ses études : l’ancien ministre de la Santé, neurologue, ne veut pas se retaper des horaires à rallonge pour un salaire de misère, du coup il se forme en médecine esthétique. Le nouvel album de Jennifer Lopez est un flop, le plus mauvais démarrage de sa carrière, ce qui a poussé la chanteuse a annulé 7 dates de sa tournée américaine. Meghan Markle ouvre un site pour vendre de la vaisselle et des confitures. David Beckham a découvert sa femme après le mariage ; il n’avait pas réalisé qui elle était, et la trouvait juste à son goût. Les fins observateurs des internets annoncent la rupture probable de Timothée Chalamet et Kylie Jenner, preuve en est qu’elle ne postait pratiquement plus rien depuis qu’elle était avec lui, et elle s’y est remis à fond. Bon.

