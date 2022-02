Princesse bis ? Albert de Monaco fête la Sainte Dévote avec son ex; Roschdy Zem emménage avec Sarah Poniatowski; Miss France a honte de ses pores, Rihanna aime son nombril; Emmanuel-Philibert de Savoie tient à ses bijoux de famille, Tom Cruise à sa banane

Unes des hebdos People

Cette semaine, tout est sans dessus-dessous et les People sont là où on ne les attend pas.



Charlène de Monaco prend un couteau dans le dos. Et Gala, comme Public le remuent dans la plaie : l’ex « Nicole Coste éclipse Charlène ». La mère du fils ainé d’Albert de Monaco a « rejoint le souverain » lors des célébrations de la Sainte Patronne du Rocher, il y a quelques jours, comme un coucou qui se glisserait dans un nid déjà occupé. « Cheveux peroxydés, cape et robe de soie blanche. Immanquable » selon le magazine du jeudi. L’ancienne hôtesse de l’air a même pris la pose pour les photographes, s’arrêtant et se retournant arrivée en haut des marches de l’église. Gala rappelle quand même que les deux ex sont arrivés et repartis séparément. N’empêche : le coup est porté à la Princesse, qui elle, reste en Suisse pour encore plusieurs semaines, même si «sa convalescence se poursuit de manière satisfaisante », selon le Palais. Et maintenant, il va aussi falloir qu’elle cicatrise entre les omoplates donc.



Laeticia Hallyday rhabillée, retrouve Jalil Lespert à New-York, et si j’étais méchante, je dirais que je comprends pourquoi la veuve de Johnny passe le plus clair de son temps à la plage : le look esquimau, ce n’est pas pour elle ! En couverture de Closer, la photo la montre engoncée, comme bouffie dans sa parka « Grand Froid » et son bonnet en grosse maille. Il ne lui manque plus que la goutte au nez ! Après plusieurs semaines de séparation, la famille recomposée faisait une escapade sur la côte est des Etats-Unis, où les températures stagnent autour de zéro en cette saison. Et de fait, pas de bisou capté sur la pellicule : trop d’épaisseurs pour espérer se coller.



Rihanna est bien enceinte, donc. La chanteuse a elle-même officialisé sa grossesse avec une séance photos dans les rues de New-York. Malgré la neige qui commence à tomber, elle marche main dans la main avec le père, Asap Rocky, et porte une doudoune rose largement ouverte sur son ventre nu. Et rond. Les mêmes clichés sont repris en double-page dans tous les hebdos. : des sourires attendris, un baiser sur le front, l’air béat, ouf, le trash ne s’est pas incrusté et l’enfant devrait naître avant l’été.



Roschdy Zem en couple avec Sarah Poniatowski. L’historiette avec Claire Chazal est bien enterrée et l’acteur vient d’emménager chez l’ex de Marc Lavoine. Les tourtereaux, complices et souriants, sont en une de Voici, photographiés dans les rues de Paris. Le mag nous apprend même que le couple s’est formé il y a près de deux ans, et que l’été passé au bras de l’ex-présentatrice du JT était, en fait, une crise. « Ils ont passé un cap et se sont vraiment retrouvés. » selon un proche. Bon ben youpi, alors ?



Adele va mal. Vous le savez, la chanteuse a annulé ses concerts à Las Vegas la semaine dernière, et pour vos hebdos, elle est particulièrement fragilisée par sa relation avec l’agent sportif Rich Paul. Dans Public, « elle n’a pas pu faire une seule répétition complète, passant son temps au téléphone, à crier et à pleurer ». Et « elle a été très déçue qu’il ne soit pas plus présent à ses côtés » dans Voici. Histoire de sauver les meubles, la jeune diva serait rentrée ventre à terre à Los Angeles et se serait installée chez son amoureux, pour «passer le plus de temps possible ensemble ». Angoisse ? Jalousie ? Ce n’est pas de bon augure pour la relation officialisée il y a a seulement six mois. Pendant ce temps, dans la ville du péché, la scène du spectacle pharaonique est démontée, laissant peu d’espoir sur un éventuel report des représentations et le mari de Nicole Kidman, Keith Urban, chanteur de country australien, a été signé en catastrophe pour boucher les trous.



Alors que Kim Kardashian vient une nouvelle fois d’être prise en flag de retouche éhontée d’un cliché Instagram, des chercheurs de l’université de Toronto, révèle que la silhouette nommée « fine-épaisse » de l’ex de Kanye West est devenue le nouveau standard de beauté. Cherchez l’erreur. Sur la photo en question, à découvrir dans Closer, l’épaisseur d’un mollet de la star a été tellement rabotée qu’on dirait qu’elle a deux genoux superposés. Et les savants canadiens préviennent : attention aux complexes car dans la nature, une telle morphologie - ventre plat, taille baguette et le combo seins-fesses XXL, n’existe pas. Il faut obligatoirement passer par la chirurgie esthétique. Super ! On sort du modèle mannequin anorexique pour ça ? Mais qu’est-ce qui ne va pas chez nous ?



Yannick Noah devient chef de village au Cameroun. Non pas au Club Med, mais à Yaoundé, la capitale. Désormais séparé d’Isabelle Camus, il est retourné vivre là où il a grandi et il a naturellement pris la succession de son père. « Je me sens trop bien, c’est ici que je dois être ! » Après 48 ans d’exil, il a dû consentir quelques efforts, comme prendre des cours de rattrapage du dialecte local pour mieux s’intégrer. Et quand les caméras de Brut le suivent dans son quotidien, il semble comme un poisson dans l’eau, ultra motivé, heureux et même, il a déjà repris l’accent !



William et Kate d’Angleterre s’installent à la campagne. Réaction post-confinement ? Marre de la pollution, des taxes aberrantes et de la circulation de la capitale anglaise ? L’info était dans l’air, et apparemment, c’est réglé : à la fin de l’année scolaire, le duc, la duchesse et leurs trois petits canetons partiront pour Fort Belvedere. Il s’agit d’un château de style néogothique, mis à disposition par la Reine, là-même où le Roi Edouard VIII fou d’amour pour une divorcée, a signé son abdication dans les années 30. Situé à quelques pas du château de Windsor pour rendre visite tous les jours à Granny et à 50 minutes de Londres (25 sous escorte policière nous précise Public) pour aller bosser, un tennis, une piscine, une écurie de Polo, une dizaine de chambres… Le lieu a tout pour plaire à ceux qui vont donc devenir des neo-ruraux…Le chant du coq et le clocher de l’église vont-il les empêcher de dormir ?



Quand nos amies les stars jouent les bons samaritains : cette semaine on apprend, pêle-mêle que le tennisman Stanislas Wawrinca a mis la main à la poche pour aider son copain Kev Adams a bouclé le budget de son film « Maison de retraite », et que, de son côté Isabelle Adjani a joué gratis un spectacle sur Marylin Monroe, « ma façon d’offrir de l’amour ». Le grand coeur s’ouvre aussi outre-atlantique : l’ex de Ben Affleck, Jennifer Garner continue de faire des dizaines de cookies qu’elle livre en personne, pour remercier les soignants et Johnny Depp a décidé de vendre des versions numériques de ses toiles à des fins caritatives. Débarqué de tous ses projets ciné, l’ex de Vanessa Paradis a eu le temps de s’adonner à son nouveau talent. Il signe une série de portraits « Pop Art », travaillés à partir de photos. Il reversera un quart de ses bénéfices à une association, alors même qu’on le pensait au bord de la faillite après ses déboires judiciaires. Quand on peut faire plaisir…



Emmanuel-Philibert de Savoie veut retrouver ses bijoux de famille. (Oui, juste pour cette phrase, il est impossible de passer à côté de cette information.) Le mari de Clotilde Courau réclame à l’Etat italien, la levée des scellés sur une petite fortune en pierres précieuses et perles montées. Son grand-père, le dernier monarque de Royaume d’Italie les avait enfermés au coffre au moment de son abdication, avec une note étrange, « A rendre au propriétaire légitime ». S’agit-il vraiment d’un patrimoine familiale ? Certaines pièces n’ont-elles pas été payées par le contribuable italien à l’époque du règne ? Les négociations sont ouvertes pour la restitution du lot estimé tout de même à près de 300 millions d’euros… Voilà qui représenterait pas mal de beurre à jeter dans les épinards !



Magali Berdah fait de la politique et c’est une mauvaise nouvelle. Qui ? Magali Berdah est une sorte de Cyril Hanouna en talons hauts, élégante, mesurée et humble - Non, c’est une blague. Elle a pour elle d’avoir inventé un métier : régie publicitaire pour crétins de télé-réalité. C’est grâce à elle que des influenceurs comme Nabilla, gagnent des millions en ventant des produits douteux sur les réseaux. Et récemment, elle a décidé d’interviewer des hommes politiques : premier épisode vu 300.000 fois avec Eric Zemmour, le prochain sera une rencontre avec Jean-Luc Mélenchon. «Je veux m’adresser à des gens comme moi, qui ne votent pas, et qui n’ont pas envie de s’intéresser à la politique. Les hommes politiques doivent se mettre à notre niveau et pas l’inverse. » Quand on sait que l’une de ses protégées dont l’unique ambition est d’être connus, ne reconnait pas Nelson Mandela, que certains se demandent si Marylin Monroe sortait avec le Roi Soleil et que d’autres encore ne savent même pas combien il y a de lettres dans l’alphabet, il faut bien se le demander : quel niveau ?



Et voici le méli-mélo d’hiver pour finir : Edouard Philippe trouve que Pif Gadget était une revue « plutôt bonne ». Notre Miss France parle trop : après avoir constaté qu’elle ne se fait même pas draguer depuis qu’elle porte sa couronne, elle a avoué qu’elle transpirait tellement qu’elle n’osait pas faire du sport en public. Brad Pitt serait en couple avec une chanteuse « mystique et torturée ». Voisins, ils se retrouveraient la nuit et échapperaient ainsi aux photographes. Jade et Léo ont été les prénoms les plus donnés en France l’année dernière, Alpha-Kabinet, Précieux-Patrick et Divin-Steeve, eux, bizarrement, n’ont été donnés qu’une fois. Tom Cruise porte un sac-banane avec un smoking, et c’est Gad Elmaleh, dépité, qui l’a raconté à Laurent Ruquier, après l’avoir constaté de visu dans une soirée américaine.

À Lire Aussi

Le monde du cinéma a rendu un dernier hommage à Gaspard Ulliel