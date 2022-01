Céline Dion souffre le martyr; Laeticia Hallyday met Jalil Lespert sur la paille; Kanye West gagne des millions (beaucoup) et déclare la guerre à Kim K.; Gad Elmaleh est furieux contre Monaco; Cyril Lignac (peut-être ?) bientôt papa

Unes des hebdos People

Cette semaine tout fout le camp, les People sont paumés, atteints comme nous tous par la déprime de Janvier.



Céline Dion est toujours au bout du rouleau. L’état de santé physique comme psychologique de la chanteuse fait la une cette semaine. Après l’annulation de sa résidence à Las Vegas, elle vient d’annoncer celle de sa tournée nord-américaine qui devait débuter en mars. Toujours victime de spasmes musculaires, elle ne sera pas remise sur pied d’ici là, et son quotidien serait un enfer selon Public : « brûlures, douleurs intenses dans les pieds et les mains, sensations de décharges électriques », sont quelques symptômes de la maladie qui l’épuise. Pour Closer, le deuil impossible de son mari s’ajoute à la déprime. La preuve, «Je mentirais si je disais que je vais bien » : ces quelques mots ont été postés, il y a quelques jours, en légende d’une photo de René Angélil, mort d’un cancer en 2016.



Kanye West fait pleurer dans les chaumières, puis flipper chez les Jenner. Il fallait s’y attendre, le ton se durcit entre le rappeur et son ex Kim Kardashian : afin de prouver que Madame ne lui laisse pas voir les enfants, Ye a décidé de se filmer en victime, au volant de sa voiture, et annonce (à ses 100 millions d’abonnés en tout cas) que personne ne lui a donné l’adresse, le lieu et l’heure de la fête d’anniversaire de sa petite Chicago. «Je ne suis pas autorisé à être là-bas, alors que je fais tout pour être un bon père. Et elle se souviendra que je n’étais pas là pour elle. Voilà ce qui va s’imprimer dans son cerveau. » Emu, inconscient, ou je-m’en-foutiste, son beau frère, Travis Scott a balancé les infos. Résultat quelques minutes plus tard : l’incruste, a sonné chez Kylie Jenner, tout de noir vêtu, et a mis une ambiance pourrie au milieu d’une débauche de ballons roses et de petites filles hystériques. Et même s’il parait vouloir s’amuser, la photo qui le montre portant sa fille pour l’aider à éclater une pinata, l’air pincé et prenant un élan disproportionné fait un peu flipper, tant la tension est palpable sur son visage. La violence du chanteur est aussi physiquement montée d’un cran : il a littéralement couché deux paparazzis à coups de poings, en pleine rue. Et puis, il a dévoilé une nouvelle chanson ciblant précisément le nouveau petit-ami de Kim Kardashian : «Dieu m’a sauvé juste pour que je puisse botter le cul de Pete Davidson ». Ambiance.



Jalil Lespert est sur la paille. Public dresse la liste de ses dépenses et met ses recettes en face : bilan négatif ! Pas de nouveau scénario, un petit rôle dans un film d’horreur hongrois, le biopic sur Johnny au point mort mais une vie de millionnaire en Californie ? Le mag met tout sur le dos de Laeticia Hallyday qui continue à vivre comme avec Johnny, c’est-à-dire, sans compter. Les sorties en yacht, les allers-retours à Saint-Barth, l’installation aux Etats-unis, les restos à 6… jusqu’à quand l’acteur pourra t’il suivre ?



Harry et Meghan vont-ils eux aussi faire faillite ? Selon Public le couple n’aurait déclaré qu’un poil plus de 44.000 euros de revenus en 2020. Quid des 20 millions offerts cette même année pour fournir une série de podcasts ? Et le contrat avec Netflix ? Un gros chèque contre plusieurs documentaires ? Les propositions sont là, mais pas le résultat. Et aux Etats-unis plus qu’ailleurs : pas de travail, pas de salaire. Les plateformes grincent devant le peu de contenu produit par les Sussex, Spotify envisageant même de rompre leur contrat. Ca va être compliqué, peut-être de payer de sa poche la protection policière que le Prince réclame au gouvernement britannique lors de ses visites ? Harry l’a tout de même proposé après le refus de Buckingham de fournir la patrouille à ses frais. Espérons que l’une des onze sociétés ouvertes à son nom dans le Delaware, état connu pour sa fiscalité avantageuse, portera bientôt ses fruits !



Jean-Michel Blanquer cache bien son jeu. Vous le croyiez sage et rangé comme un proviseur de lycée privé ? Vous aviez tort ! Le ministre de l’éducation vient de se marier pour la troisième fois, dont deux pendant ce seul quinquennat. Après une première épouse gardée 20 ans, et une ancienne élève, restée Madame Blanquer 2 ans, et divorcée en 2020, c’est au tour de la journaliste Anna Cabana, de convoler avec notre pion en chef. La cérémonie était presque frugale après le mini séjour à Ibiza : une douzaine d’invités à la mairie parisienne du 5ème arrondissement, François Baroin, l’ami d’enfance comme témoin, un vin d’honneur à Matignon… Le « party planner » du 10 Downing street n’a pas traversé la Manche, on dirait.



Et dans l’autre sens, la police du style n’a apparemment pas fait le voyage chez nos cousins anglais : le premier ministre britannique est apparu pour son jogging matinal… en maillot de bain. Curieux choix vestimentaire, loin de la mer et en plein mois de Janvier. Le modèle caleçon, bleu à motifs « smarties » arrive au dessus du genou et le bonnet vissé sur la tignasse blonde ajouté au micro chien accroché à sa laisse retractacle achève de brouiller l’image du party boy ! En tout cas, sur la photo, il n’a pas l’air trop affecté par les appels à la démission qui émanent de son propre camp après la révélation de ces pots institués tous les vendredis soir pour son équipe, alors que la vie sociale du reste du pays était drastiquement restreinte.



Bruce Springsteen est le chanteur le mieux payé de 2021. Le traditionnel classement annuel du magazine américain Rolling Stone évoque le catalogue du « Boss », vendu à Sony pour un demi milliard de dollars pour expliquer cette position dominante. Viennent ensuite Jay-Z qui gagne de l’argent plutôt avec sa marque de champagne qu’avec ses droits d’auteur. Puis Paul Simon et Kanye West, qui lui a gagné 220 millions de dollars. C’est donc encore dans les vieux pots qu’on fait la meilleure soupe.



Britney Spears voudrait coller des baffes. A sa mère et à sa soeur plus précisément : « Je n’ai pas été assez courageuse pour vous giffler, maman et toi ». La pop star est ulcérée par une interview de sa cadette, en promo pour une autobiographie. Il faut dire que la petite Spears se fait passer pour une gentille souricette, inconsciente de ce qui se passait quand Britney a été placée sous tutelle, mais expliquant tout de même avoir fait ce qui «était juste pour elle ». Elle raconte aussi avoir été menacée avec un couteau quand la pop-star était au plus mal. « Bullshit » répond l’intéressée : « nous n’étions même pas proche l’époque. Je travaillais jour et nuit alors que tout lui a été offert sur un plateau. Pourquoi remuer tout ça, si ce n’est pour vendre son livre ? ». La petite est prévenue : si elle utilise encore une fois le nom de son ainée pendant sa promo, elle aura à faire à la justice. Fallait pas l’agacer !



Lui non plus, il ne faut pas l’agacer : Selon Voici, Gad Elmaleh est furieux d’avoir vu son fils exposé aux photographes lors de la fête nationale monegasque. Souvenez-vous, c’était en novembre, le Rocher est en pleine affaire Charlène. Et pour soutenir sa famille (détourner l’attention ?), Charlotte Casiraghi est montée au créneau et a participé à l’évènement pour la première fois depuis 4 ans. Problème : elle avait emmené Raphaël, 8 ans, né de sa relation avec l’humoriste, farouchement opposé à son exposition médiatique. Profond désaccord, donc, qui a tendu les rapports des parents séparés au point de remettre en cause le mode de garde « selon un proche ». Gad Elmaleh souhaiterait « passer plus de temps avec son fils, et si possible sans les gardes du corps qu’on lui impose ».



Heureusement, Paris Hilton ne perd pas le nord et pose avec un chameau. Après Bora-Bora, les Maldives et les Iles Vierges, L’héritière des palaces internationaux débarque à Dubaï pour le 2ème mois de son voyage de noces. Fidèle à elle-même, elle continue sa collection de selfies et cette fois-ci, pose assise à côté d’un chameau affublé d’une muselière étrangement coordonnée à sa propre tenue. Peut-être l’a-t’elle fabriquée dare-dare avec son foulard pour être sûre de ne pas se faire cracher dessus pendant la séance photo ? Si oui, c’est plutôt malin.



Et pour finir, Miss France appelle sa mère vingt fois par jour. L’ex Madame Jeff Bezos, qui a gagné 53 milliards de dollars dans son divorce, s’est recasée avec le prof de biolo de ses enfants. Cyril Lignac, après être rentré au Musée Grévin, va entrer dans le club des papas quadras. Sa compagne Déborah, serait enceinte de leur premier enfant, premier pour lui, quatrième pour elle. La naissance est prévue pour l’été. Bradley Cooper parle français couramment, il est un copain d’Alain Chabat et ils envisagent de faire un film ensemble. Benjamin Castaldi va être grand-père : son fils attend un enfant pour Juillet. Kate Moss a fêté ses 48 ans autour d’un déjeuner arrosé à l’eau plate : le temps de Cocaïne Kate parait bien loin. Stéphane Plaza a été cambriolé : les voleurs ont tout raflé dans son appartement parisien, jusqu’à son rasoir électrique.

