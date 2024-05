Britney Spears replonge, Justin Bieber repleure, Céline Dion ressuscite …aux JO ?; Charlène de Monaco sort vêtue de 110.000 E; Rachida Dati retrouve le père de Zohra; Matthew McConaughey fait du sport cul nu; Kim Kardashian se Bianca-censorise

Céline Dion, à nous deux Paris

Céline Dion est dans tous vos mags cette semaine ; les journaux reprennent l’interview sous forme de vidéo que « la Voix » québécoise a accordée au magazine Vogue. Elle y évoque son traitement pour combattre son mal, le syndrome de l’homme raide. Elle suit, dit-elle une « thérapie athlétique, physique et vocale », sans autre précision. Céline Dion, qui ne cache pas son envie de remonter sur scène, « doit faire une apparition » la semaine prochaine au gala du MET, l'événement mondain de la mode de New-York. Elle est en couverture de Gala qui lui consacre plusieurs pages et affirme que « Céline rêve de revoir la Tour Eiffel ». Les J O. pourraient lui en donner l’occasion ; et, indiscrétion ou suggestion, Gala n’exclut pas qu’elle chante à la cérémonie d’ouverture. Pour contrebalancer » l’effet Aya Nakamura ?

Kim Kardashian, ange ou démon ?

Elle cache bien son jeu, Kim Kardashian. Dans Voici vous la trouverez photographiée à la Maison Blanche, tout de noir vêtue, dans le bureau de la vice-présidente des Etats-Unis, Kamala Harris. Cette dernière avait convié la future avocate (oui, il s’agit de Kim Kardashian ) à une table ronde autour de la réinsertion d’anciens détenus graciés par Joe Biden… Mais sur le site du Daily Mail britannique, on retrouve l’autre visage de la star de la téléréalité. Il y a tout d’abord cette série de photos de Kim posant pour une marque de maillots de bains, bikinis ou une pièce ultra-découpée, en taille XS, couvrant juste ce qu’il faut pour éviter l’attentat à la pudeur . Kim Kardashian a diffusé la série sur Instagram où elle compte des millions de followers. Mais, dans le genre « contraste », il y a encore plus drôle. Quelques jours après sa virée à Washington, Kim Kardashian a été photographiée dans les rues de L.A. , portant une tunique laissant deviner qu’elle n’ avait pas de soutien-gorge (chocking !) et arborant une chevelure platine retenue par une pince sur sa tête…Les paparazzi n’ont manqué de remarquer que dans cet accoutrement, Kim ressemblait à Bianca Censori, la nouvelle épouse de son ex, Kanye West, qui a pour habitude de ne rien dissimuler de ses formes généreuses. West refait parler de lui ces jours-ci car il a annoncé vouloir se lancer dans la production de films porno. Tous vos mags en parlent.

La force de Rachida Dati

Il faut lire attentivement l’article - une « exclu », que Closer consacre à Rachida Dati, pour comprendre où se niche la fameuse information exclusive …Le mag affirme que Rachida Dati « au cœur de nombreuses polémiques, ne se soucie que d’une chose, le bien être de Zohra » ; que « pour sa fille, elle reste forte », qu’elle « balaye de la main les attaques de ceux qui rappellent sa mise en examen pour corruption passive et abus de pouvoir dans l’enquête sur des prestations de conseil auprès de Carlos Ghosn alors PDG de Renault Nissan »…Car pour la Ministre de la Culture , ce qui compte le plus, c’est sa fille Zohra , aujourd’hui adolescente, « pas du genre à se laisser faire »…. « Le bien-être et la stabilité émotionnelle de Zohra, sont une obsession pour Rachida » appuie le mag qui finit par en venir au but : révéler que les relations se sont normalisées et apaisées avec le père de Zohra, l’homme d’affaires Dominique Desseigne, et que la jeune fille voit régulièrement son père. L’épisode est longuement relaté (- avec d’autres révélations sur la nomination de Rachida Dati rue de Valois), dans « Le Pouvoir à tout Prix », un ouvrage de la journaliste Elisabeth Chavelet, qui sort ces jours-ci aux éditions de l’Archipel…

Charlène, une princesse si chère

La princesse Charlène a fait sensation à l’E-Prix de Monaco, une course de voitures électriques (- à ne pas confondre avec le Grand Prix de formule un programmé fin mai) avec sa tenue. A première vue rien d’ostentatoire. Le site belge Soirmag en a détaillé le montant : une veste noire et un pantalon blanc sur mesure, d’une valeur de 6429 Euros, auxquels il faut ajouter des chaussures d’une valeur de 690 Euros.. . Jusque-là rien d’extraordinaire pour la princesse qui a la réputation de dépenser pour sa garde-robe… Mais cette tenue noire et blanche était assortie d’un accessoire précieux : une montre en céramique blanche signée Richard Mille, ce qui se fait de plus cher en la matière. Coût : 100.000 Euros. Mais le sourire de la princesse n’a pas de prix.

La guerre des confitures

Buckingham Palace, ton univers impitoyable…Public raconte le nouveau terrain d’affrontement entre la couronne britannique et Meghan Markle, l'épouse du prince Harry. Celle-ci a décidé de se lancer dans les affaires et a créé sa marque « American Riviera Orchard », qui vend de la confiture de fraises .Elle en a envoyé aux influenceurs importants qui en font la promotion sur les réseaux…Mais voilà que quelques jours plus tard c'est la boutique officielle de Buckingham Palace qui a dégainé une vidéo pour promouvoir ses propres confitures sur son compte Instagram …La boutique royale se serait rapidement trouvée en rupture de stocks… Il faut dire que Charles « fait »ses propres confitures depuis 1992… Il ne s’agissait donc que d’une relance… mais cette guerre des confitures fait les délices des internautes …

Mathhew McConaughey en promo sans culotte ….

Il a beau être riche et célèbre, Matthew McConaughey n’hésite pas à payer de sa personne pour faire la promotion de sa tequila dont le nom est « Pantalones » (on comprend), en s’exhibant sans « pantalones », en train de jouer au pickleball - une sorte de badminton, avec son épouse Camila. Ils avaient une excuse… le premier vendredi de mai, est paraît-il le jour « no pants », comprenez : sans culotte .

Justin Bieber déprime

D’après Public « Justin Bieber fait peur ». Le chanteur, qui souffre de la maladie de Lyme, déprime. Il vient de publier deux photos de lui en larmes sur Instagram. Images d’autant plus frappantes que son épouse Hailey affiche une forme olympique. Le mag s’interroge d’ailleurs sur la bonne santé de leur couple, car on a vu Justin sans alliance au doigt !

Les mauvaises fréquentations de Britney Spears

Les fans de Britney Spears ont tellement défendu sa cause lorsqu’elle voulait se libérer de la tutelle de son père qu’ils en viennent à se demander s’ils ont bien fait. D’après les journaux people d’Outre-Atlantique, la star « libérée » de son père, puis de son mari, - dont elle a divorcé, publie des photos dans des postures inquiétantes . « Plombée par une santé mentale vacillante et des dépenses excessives », (Closer) elle inquiète … Elle qui vient de s’offrir « un séjour d’un million de dollars sur une île polynésienne, en compagnie de « son nouvel homme à tout faire » (sic), ancien détenu…, se plaint du jugement scellant l’accord financier avec son père : « Il n’y a pas de justice », clame-t-elle car elle a dû débourser deux millions de dollars pour dédommager son paternel…