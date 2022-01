Brad Pitt pue, Céline Dion fait peur, Adèle fait ch…; Gracias for this moment : la fille du roi d’Espagne se fait juliegayetiser, Justin Bieber se britneyspearse le crâne; Rihanna & Nicky Hilton attendent (?) un enfant, Slimane en fait un tout seul

Unes des hebdos People

Adele en crise annule ses concerts à Las Vegas. La chanteuse anglaise devait se produire sur la méga scène du Cesar Palace, comme avant elle, Céline Dion, Madonna ou Mariah Carrey. Mais, en larmes sur les réseaux, elle a chouiné que la moitié de son équipe était atteinte du Covid et que le show n’était pas prêt, « so sorry !». Le problème, c’est que les langues se sont aussitôt déliées : la coupable, ce n’est pas la Covid, c’est elle, son perfectionnisme et ses caprices. L’interprète de "Hello » a fait changer tout le système « Son » de la salle, pourtant adoubé par ses consoeurs. Elle voulait du plus neuf, du plus grand. Et puis, ce fut au tour de la chorégraphe de se faire souffler dans les bronches : alors qu’elle devait donner l’impression de marcher sur l’eau, au dessus d’un bassin installé pour l’occasion, la chanteuse l’a comparé à un vieil étang et retoqué la scène. Et enfin, le César Palace, lui-même en a pris pour son grande, réclamant un show « extravagant », alors que la diva veut de l’intime. Tant pis pour les fans qui, pour certains avaient déjà traversé l’Atlantique, claquant plus de 10.000 euros, billets compris, pour être les premiers à voir le concert de l’année.



Brad Pitt, une véritable mimi cracra. La réputation est tenace, et cette fois, c’est un proche qui se lâche dans un magazine américain : « Il porte le même pantalon et la même chemise pendant des semaines, ne se lave pas et oublie de porter du déodorant ». L’habitude ne date pas d’hier apparemment. Il y a quelques temps, c’est son ancien colocataire - Jason Priesley, Brendon dans la série Berverly Hills, qui avait raillé dans ses Mémoires : «Juste pour s'amuser, on faisait des concours pour voir lequel de nous deux pouvait passer le plus longtemps sans se raser ou se doucher. Brad a toujours gagné. ». Vous en voulez encore ? Du temps de leur mariage, une femme de ménage engagée par le couple Brad Pitt/Angelina Jolie avait rapporté que la famille vivait dans une véritable porcherie, le sol jonché de boite de pizzas pourrissantes, des magazines éventrés au quatre coin des pièces. Les enfants n’étaient pas en reste, laissés en liberté, surtout sans cadre ni règle auxquels leur mère serait allergique, ils avaient le loisir de faire des batailles de dentifrice ou d’écrire sur les murs. Des marques crados que personne ne pensait à nettoyer.



Rumeur persistante là-aussi, mais plus joyeuse : Rihanna est-elle enceinte de son premier enfant ? la chanteuse, qui a pourtant l’habitude des tenues très (très !) légères, est apparue habillée des pieds à la tête, dans un gros blouson de cuir oversized. Il n’en fallait pas plus pour remettre une pièce dans la machine : cacherait-elle ainsi son ventre rond ?



Le beauf du roi d’Espagne se fait prendre au bras d’une autre femme. C’était au Pays Basque français, sur la plage des surfeurs de Bidart : le mari de l’Infante Cristina, Inaki Urdangarin marche main dans la main avec une jolie blonde, collègue de travail. Pourtant encore photographiés en famille, sur les pistes de ski à Noël, les premiers concernés ne semblent pas très surpris et entérinent discrètement la séparation. Pablo, 21 ans, deuxième fils du couple, parait même serein quand il est interrogé par la presse espagnole. « Ce sont des choses qui arrivent. Mais c’est une histoire de famille, nous en parlerons à la maison. » Pour certains proches, l’épouse trompée savait déjà, et serait même soulagée. Le mari, condamné à plusieurs années de prison pour corruption, était devenu «toxique » pour Gala, et empêchait la soeur de Felipe VI de tenir son rôle au sein de la monarchie.



Céline Dion fait (un peu) peur. Depuis l’annulation de ses dates américaines et les mauvaises nouvelles sur son état de santé, on imagine facilement la planète Paparazzis en ébullition. Et c’est Paris Match qui a attrapé la queue du Mickey. L’hebdo publie deux photos de la star, debout dans les rues de Las Vegas. Elle qu’on croyait incapable de se lever est venue chercher ses fils chez le dentiste. Elle porte un long manteau blanc, un masque FFP2 sur le nez... L’absence d’obligations professionnelles la conduit sûrement à un relâchement mérité : pas de maquillage, pas de long rendez-vous chez le coloriste. Résultat ? une grosse mèche de cheveux blancs est prise dans sa queue de cheval. Alors oui, elle parait fatiguée… et naturelle ?



Cinquième divorce pour Pamela Anderson. Apparemment, le Monsieur qui « savait changer un ampoule », et avec qui elle a passé le confinement au lit, n’était pas encore le bon, le mariage aura duré à peine plus d’un an. Dan Hayhurst, un jour plaquiste, le lendemain garde du corps, s’est avéré un « c**ard » selon un proche, devenant même méchant avec la bimbo blonde. Closer, Public et Voici, rappellent, sympas, que depuis Alerte à Malibu, les amours de Pam ne durent jamais et évoquent ses 5 mariages éclairs : de 3 ans le plus long avec le musicien Tommy Lee, à 12 jours avec un ancien coiffeur de stars, l’actrice de 54 ans préférait-elle le mariage aux maris ?



Kanye West et Julia Fox (la girlfriend de 15 jours), jouent les stylés (ratés) à lafashion week parisienne. Anna Wintour pourrait le leur dire : les looks coordonnées, plus ringard, tu meurs ! (un peu comme cette expression, oui, c’est vrai). Chez Kenzo, le couple étaient intégralement en costume de jean. Informes en bas, une grosse veste des familles pour lui et un bustier à seins coniques (c’est pas d’inspiration Gaultier, ça plutôt ?), pour elle. Quelques heures plus tôt, Tic et Tac avaient choisi le cuir, version motard, toujours aussi inélégant, et cette fois un rien flippant : l’ex de Kim Kardashian arborait des lentilles très claires, lui donnant l’air tout à fait patibulaire.



Slimane a fait un bébé tout seul. L’acolyte de Vitaa aux 800.000 albums vendus l’a annoncé comme un grand sur Instagram et Public reprend l’info. Il n’y pas de partenaire au tableau pour compléter l’équipe, la petite fille est née par mère porteuse. Arrivée un peu en avance, l’enfant est restée sous surveillance à l’hôpital. L’interprète de « Avant Toi » avait en tout cas, bien anticipé l’évènement en annonçant notamment la fin de son duo avec la copine de Diam’s et l’envie de faire une longue pause.



Benoit Poolvorde dérape en promo. Ivre et énervé, Closer nous raconte que l’acteur a fait une grosse colère avant une avant-première du film d’Edouard Baer, « Adieu Paris ». Sans masque et sans pass vaccinal, un agent de sécurité l’aurait rappelé à l’ordre, l’empêchant d’entrer dans l’enceinte du cinéma. Refusant tout net de se soumettre, le belge est parti attendre l’équipe en bistrot d’en face.



Stéphane Plaza en froid avec son copain JeanFi Janssens, pour des histoires de gros sous. Les copains de dix ans, « Grosses têtes » fréquentes dans l’émission de Ruquier doivent débuter au théâtre, le mois prochain. Problème, ils ne touchent absolument pas le même cachet. Selon Public qui ne donne pas de chiffre, c’est l’agent immobilier de la télé qui gagnerait le plus, ce que le ch’ti humoriste n’aurait pas apprécié. Les vacances de Noël que le duo devait passer ensemble ont été purement et simplement annulées, et l’histoire ne dit pas encore s’ils réussiront à faire la paix avant la première…



Kim Kardashian prend le thé avec Hillary Clinton, et tire une grosse ficelle de com. Public raconte que les deux femmes sont « bien plus amies qu’on le croit". Regardez ! Elles se voient, comme ça à Los Angeles, dans un café qui emploie d’anciens détenus et « les rires complices et les sourires chaleureux » fusent. Mais il se murmure que l’ex-candidate à l’élection présidentielle souhaitait des conseils pour sa future émission sur les femmes puissantes. En tout cas, l'entrevue était organisée en toute simplicité avec caméras, photographes et cordon de sécurité. Quand on peut donner un coup de pouce…



Et pour finir, voici nos traditionnels mezzes : Johnny Depp va jouer Louis XV dans le prochain film de Maïwenn. Charlène a eu 44 ans ce mois-ci. Florent Pagny est atteint d’un cancer du poumon. Justin Bieber a fait une Britney Spears : même si ce n’était pas sous l’oeil des caméras, (et beaucoup moins disruptif) le chanteur canadien s’est rasé le crâne. Jenifer annule sa participation à la tournée des Enfoirés : elle a contracté le virus une nouvelle fois. Nicky Hilton, la grande soeur de Paris attend un troisième enfant. Michael Jackson tyrannisait sa petite soeur Janet, la traitant de truie et de gros cheval durant toute son adolescence. Paris Hilton est enfin rentrée de son voyage de noces entamé en Novembre… Elle a enfilé une robe à sequins vert pomme et habillé son micro chien d’un pull griffé pour son retour au boulot.

