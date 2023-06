Brad Pitt dépense sans (savoir) compter, Brigitte Macron est à la pizza près; Natalie Portman pleure au square, Xavier Bertrand &Jonathan Cohen papa-rient; Victoria Beckham se masochise la face; Jade Hallyday et Léon Bruel califêtent un heureux évènement

Unes des hebdos People

Mais aussi : Spotify plaque Harry et Meghan ; Clara Luciani s’est mariée en catimini ; Kevin Costner est squatté et Eva Mendès se rase la barbe tous les deux jours...

Brigitte Macron est une aoutienne. Gala fait le point sur l’agenda de la première dame : on est complet jusqu’à l’automne à l’exception des trois premières semaines d’Aout, consacrée aux petits enfants au Fort de Brégançon. Et comme chaque année, le couple présidentiel fera bien attention a réglé personnellement les dépenses de leurs invités comme ces grandes tablées à la pizzeria.

Clara Luciani s’est mariée en petit comité. Enceinte de son tout nouvel époux, la chanteuse a dit « oui » en Ecosse, à Alex Kapranos, leader du groupe Franz Ferdinand. Famille proche, musiciens et cornemuse au programme, le couple s’est ensuite organisé une mini lune de miel, sur place, peinards sans personne. Mais pour Public, le retour au réel a été un peu violent pour Clara, puisque son époux est parti sur les routes de sa tournée, pendant que elle doit promèner son ventre rond et sa solitude sur les trottoirs parisiens. Duraille.

Voici a surpris Natalie Portman et Benjamin Millepied au plus mal dans un square parisien. En une, l’actrice boude et écrase une larme derrière ses grosses lunettes noires et dans l’article, il parait évident que la crise est bien là. L’aventure avec Camille Etienne serait finie, mais les dégâts sont faits et le chorégraphe s’appliquerait maintenant à sauver les meubles. « Il est terrorisé qu’elle reparte aux USA avec les enfants ». Alors pour se rassurer, ils ont décidé « de travailler sur leur couple » et de se laisser l’été avant de lâcher les avocats. On croise les doigts.

Closer voudrait voir la face cachée de Brad Pitt mais dévoilent surtout ses douteuses pratiques de gestion. Une enquête a révélé récemment que la justice et le fisc français sont sur les traces de l’acteur et ses rapports avec son associé subi en Provence, le russe Yuri Scheffler ont des allures de guerre froide. Mais où passe donc tout le brouzouf engrangé par les flots de rosé déversés sur tout Saint-Tropez et au-delà ? Travaux « pharaoniques » d’embellissement, une cinquième piscine, la réfection de studios d’enregistrement : Miraval ressemble plus à la danseuse de l’acteur qu’à une entreprise au carré. Aucun bénéfice n’aurait été versés aux actionnaires depuis des années et la propriété prend ou perd 50% de sa valeur au gré des déclarations d’impôts de Monsieur. Pour Closer c’est sûr, c’est louche !

À Lire Aussi

Jean-Luc Mélenchon est-il définitivement perdu pour la République ?

Victoria Beckham est maso : pour se sentir toujours plus jeune, elle s’inflige une séance de torture tous les 6 mois. Le prix, à lui seul, pourrait faire office de supplice – 800 euros la séance, mais ce sont surtout les 24 aiguilles qu’on lui enfonce dans le visage, avant d’y envoyer des radio-fréquences. « C’est douloureux, mais elle ne jure que par ça », l’objectif étant un lifting, sans avoir à gérer les cicatrices et les hématomes. Too much ?

Kevin Costner est squatté : sa femme qui a demandé le divorce il y a quelques mois, refuse de quitter les lieux. Pourtant le « PreNup », le contrat de mariage, signé en 2004 était en béton, et stipulait bien, noir sur blanc, que l’interprète du Bodygard resterait propriétaire de toutes ses demeures. Christine Baumgartner qui est la mère de leur trois enfants utiliserait ce stratagème selon les sources de Voici, pour d’obtenir plus d’argent alors que l’acteur aurait déjà consenti une rallonge à 7 chiffres pour que Madame trouve un toit.

Leonardo DiCaprio : et maintenant Capri ! Mais cette fois-ci, la jolie pépé qui est à ses côtés est de la famille. Sa nièce, Normandie, est venue passer quelques jours avec lui en Italie. Paris-Match nous apprend que la jeune femme est placée sous la tutelle ses grands-parents DiCaprio et nous fait profiter d’une petite baignade. L’Hebdo nous laisserait même penser que l’acteur demande à un membre de l’équipage de goûter l’eau avant qu’il puisse y plonger. Un homme en bleu marine est ainsi allongé de tout son long sur le pont du yacht, au pied du duo en maillot de bain, trempant sa main dans la méditerranée. Puis sur le cliché d’après, plouf ! L’acteur semble avoir reçu le feu vert et se jette à l’eau les bras en croix et les pieds écartés.

À Lire Aussi

Pascal Obispo& Sonia Mabrouk s’aiment au Ferret, Guillaume Canet& Marion Cotillard s’ignorent à Cannes; Tom Cruise& Janet Jackson flirtouillent, Emmanuel Macron papouille le PM japonais; Harry quitte le domicile conjugal, Lily-Rose Depp vide son hôtel

Eva Mendès se rase un jour sur deux. Actrice très sexy et femme de Ryan Gosling, elle vient, elle-même de faire cette révélation choc en évoquant sa « routine beauté ». « Mon papi cubain est un ours et je suis sa mini-moi ». L’actrice dit donc passer chez le barbier plus souvent que mon mari. Qui l’eut cru, poil au c… ?

Jade Hallyday et Leon Bruel ont fini le lycée français, mais à l’américaine, avec une grande toge, un petit chapeau carré et des mamans émues aux larmes, comme s’ils avaient eu un premier enfant. Laeticia, pour sa part, à poster une photo et un petit mot de fierté. Et chez les Bruel, si Patrick n’avait pas pu faire le déplacement en Californie, la maman, Amanda Sthers, elle, avait carrément été désignée pour prendre la parole à la tribune et féliciter tous les bacheliers.

Gims est dans une mauvaise passe. Son dernier album est une petite taule : 50.000 exemplaires vendus contre 1 million pour les précédents, il a choisi de repousser sa tournée d’un an et pour couronner le tout, son concert à Madagascar a fait un bide, les gradins étant particulièrement clairsemés. Il n’en fallait pas plus à Booba, le rappeur flingueur pour lui attaquer le mollet : «Les stades, c’est pas pour toi ! Contente-toi des gares et des supermarchés ! » a-t’il invectivé sur Twitter. Sortez les gants pour les nouveaux meilleurs ennemis !

La Kanye à l’West de la semaine : le rappeur a fêté son 46ème anniversaire dans une ambiance industriel tendance chambre froide. Un entrepôt vide, des murs gris, des bougies… Et des mannequins nus comme plateaux à sushis. Post #MeToo, c’est toujours aussi ringard et évidemment, encore plus incorrect. Et puis, que dire de la présence de sa fille North, 10 ans ? La petite serait arrivée main dans la main avec sa nouvelle belle-mère, Bianca Censori et ne l’aurait pas lâchée de la soirée. De peur ?

À Lire Aussi

Charlène de Monaco rechute pour Public, chatoyonne pour Match; Rihanna se diamantise l’orteil; Céline Dion se dépouille, Heidi Klum tâte de la c…; Leo DiCaprio ventile Gims; Charles se fait voler III moutons; Kylie Jenner kardashianise Timothée Chalamet

Spotify rompt son contrat avec Harry et Meghan. Le podcast « Archetype va donc s’arrêter après une seule et unique saison, malgré des audiences plutôt bonnes. Accord mutuel ou déception quant au peu de contenu proposé par les Sussex ? Pour l’instant, les raisons de la rupture restent floues mais l’image du couple en prend (encore) un coup alors que Harry, en plus d’avoir une suite réservée à l’année dans un Palace à deux pas de chez lui, passerait de plus en plus de nuits à jouer à la console, seul. C’est gai !

Et pour finir, avec un Colonel : Un choriste de Céline Dion affirme qu’elle va mieux. Shannen Doherty - Brenda dans Beverly Hills est atteinte d’un cancer du sein, qui s’est propagé dans son cerveau. Xavier Bertrand et Jonathan Cohen sont jeunes papas : cinquième enfant pour le président des Hauts de France, deuxième pour l’humoriste tandis que le bébé d’Al Pacino, 83 ans, est déjà là ! La grossesse de Noor Alfallah, annoncée fin mai était déjà très avancée. Le petit garçon, Roman, et la maman vont très bien. Madame de Fontenay est aussi intraitable avec ses petites-filles qu’avec les Miss : le jour où Adèle, 26 ans, est venue déjeuner chez sa Grand-Mère en jean troué, elle a été priée de retourner chez sa mère vite-fait.

À Lire Aussi

Natalie Portman se bat pour repêcher son mari, Leo DiCaprio chasse la post-ado; Cotillard &Canet bassinent dans le bonheur, Shakira &Lewis Hamilton y trempent leurs orteils, Stéphanie de Monaco chouchoute les siens; Cyril Lignac bardise son fils