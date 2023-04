Biosécurité : pourquoi nous devons absolument stopper les insectes et autres espèces invasives à nos frontières

Les frelons asiatiques se sont implantées en France ces dernières années.

En septembre 2022, je venais d'arriver à New York, en provenance de Virginie occidentale, pour rentrer en Australie. J'ai ouvert ma valise et j'y ai découvert trois punaises brunes marmoréennes, des insectes qui sont de graves parasites envahissants. Ces insectes endommagent les cultures et les arbres en été et sont des nuisibles dans les maisons en hiver. Elles sont si nuisibles qu'elles font partie des 42 ravageurs des plantes prioritaires au niveau national en Australie - une liste sur laquelle personne ne souhaite figurer.

Je n'avais pas l'intention de les embarquer, bien sûr - apparemment, elles s'étaient glissées dans ma chambre à coucher de Virginie occidentale et s'étaient cachées dans mon armoire. Dans mon armoire ! Là où se trouvaient mes vêtements ! Qui se trouvaient maintenant dans ma valise ! Que j'aurais tout aussi bien pu ouvrir en Australie qu'à New York.

C'était terrifiant, surtout pour moi, entomologiste de haut niveau qui étudie spécifiquement les insectes envahissants. Je suis encore mortifiée à l'idée d'avoir failli apporter des pucerons marbrés en Australie.

J'aurais été loin d'être la seule. Les insectes se déplacent par inadvertance avec les humains depuis que ces derniers se déplacent : Pensez aux poux du pubis, aux charançons des céréales, aux punaises de lit, aux cafards, aux moustiques et aux puces de rat qui accompagnaient les premiers voyageurs. Le développement des transports à l'échelle mondiale s'est accompagné de la translocation de ces passagers indésirables. En échangeant des plantes entre les pays et les continents, nous avons brisé des barrières géographiques qui existaient depuis des millions d'années et fourni de nouveaux habitats et de nouvelles sources de nourriture aux insectes, loin de leurs concurrents et ennemis habituels.

Aujourd'hui, plus de 7 000 espèces d'insectes introduites accidentellement vivent en dehors de leur aire de répartition naturelle. Bien que seule une petite partie d'entre elles provoque des dégâts, on estime qu'elles coûtent au moins 70 milliards de dollars par an. L'une d'entre elles, l'agrile du frêne, originaire d'Asie, figure parmi les dix pires espèces envahissantes, qui comprennent les vertébrés et les mauvaises herbes (une autre liste sur laquelle personne ne souhaite figurer). Au cours des deux décennies qui ont suivi son arrivée aux États-Unis - probablement dans des emballages en bois importés -, elle a tué des dizaines de millions de frênes.

Le rythme d'entrée des espèces envahissantes dans les pays ne montre aucun signe de ralentissement ; il pourrait même s'accélérer.

Ce n'est pas parce que les invasions d'insectes augmentent que les pays sont nécessairement mauvais en matière de biosécurité : Les échecs sont bien plus évidents que les réussites, qui sont plus difficiles à quantifier et passent largement inaperçues. À l'échelle mondiale, il existe de nombreuses mesures d'atténuation conçues pour réduire les risques. Il s'agit notamment de réglementations préalables aux frontières qui mettent en balance l'économie du commerce et le risque d'introduction de nouvelles espèces (les exigences australiennes en matière d'importation pour la fumigation à l'étranger pendant la saison d'auto-stop de la punaise marbrée, par exemple, ont retardé la livraison de ma nouvelle voiture l'année dernière). Il y a des inspections aux frontières, notamment à l'aide de chiens renifleurs et d'appareils acoustiques capables d'entendre les insectes fouisseurs, des traitements à la frontière et des mesures de surveillance et d'éradication après la frontière.

Beaucoup de choses sont donc faites. Mais il est également vrai que les gens sont restés trop longtemps inconscients de ce problème. Les mesures strictes de biosécurité sont relativement récentes et, dans certains pays, la biosécurité est encore insuffisante. Selon les prévisions, c'est l'Europe qui accueillera le plus grand nombre de nouvelles espèces envahissantes au cours des 25 prochaines années, et il existe des lacunes avérées dans les mesures de biosécurité. Les plantes ne sont souvent pas inspectées lorsqu'elles franchissent les frontières terrestres, par exemple, ce qui peut faciliter les invasions d'insectes.

Dans les milieux de la biosécurité, on dit que "l'invasion engendre l'invasion" : Plus il y a de régions dans lesquelles une espèce est envahissante, plus il y a de régions à partir desquelles elle peut se propager. Les pays dont la capacité de biosécurité est limitée deviennent des risques pour ceux dont la biosécurité est plus stricte. Il s'agit donc d'un problème qui concerne tout le monde.

Mes collègues s'efforcent de renforcer la biosécurité dans les pays voisins de l'Australie, dans l'intérêt de tous : ils travaillent avec le Centre australien pour la recherche agricole internationale et l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture afin d'améliorer la biosécurité en Asie du Sud-Est et en Afrique. De nombreux autres pays bénéficieraient également d'une plus grande coopération internationale.

De nombreux projets d'éducation et de science citoyenne permettent de sensibiliser les gens aux effets des espèces envahissantes. Un quart des invasions les plus récentes de ravageurs forestiers en Australie ont été détectées par des membres du public. L'engagement communautaire est un pilier essentiel de notre nouveau programme national de surveillance des ravageurs forestiers, conçu pour améliorer la détection précoce des espèces envahissantes. Plus il y en aura, mieux ce sera.

Bien entendu, la prévision des risques est imparfaite : certains insectes ne sont pas nuisibles dans leur pays d'origine, ce qui rend difficile la prévision de leur impact ailleurs ; d'autres n'étaient même pas connus de la science jusqu'à ce qu'ils deviennent envahissants. D'autres n'étaient même pas connus de la science avant de devenir envahissants. Et il existe des forces difficiles à contrôler, comme la contrebande ou l'introduction volontaire d'insectes exotiques ou de leurs hôtes. Par exemple, un insecte suceur de sève appelé cochenille géante du pin a été intentionnellement introduit dans les pins de la Méditerranée, car les abeilles se nourrissent du miellat de cet insecte pour produire le précieux miel de pin. Mais la cochenille géante du pin tue aujourd'hui les arbres, en particulier sous l'effet du changement climatique.

Et puis il y a les accidents, même pour les personnes les mieux intentionnées.

À mon retour à Brisbane, j'ai ouvert ma valise avec inquiétude, un spray anti-moustiques à la main, et j'ai secoué mes vêtements avec les fenêtres fermées. Je n'ai pas l'intention d'être le point zéro d'une incursion de punaises brunes. Pas cette fois, en tout cas. Il ne reste plus qu'à ce que tout le monde fasse sa part.

Traduit et publié avec l'aimable autorisation de Knowable Magazine. L'article original est à retrouver ICI.