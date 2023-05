Albert de Monaco enfourche une pelleteuse, Stéphane Plaza se tranche le pied ; Ben Affleck &JLo s’embrouillent, Céline Dion & René-Charles aussi ; Clara Luciani & Boris Johnson attendent un bébé ; Christine Bravo se fait attaquer par des orques

UNES DES HEBDOS PEOPLE

Il a fait ça toute da vie ! Le Prince Albert s’est placé au volant d’une pelleteuse mécanique pour promouvoir les engins à énergie renouvelable. A l’aise, il manipule les manettes comme un chef et son visage tout sourire trahit un rêve de gosse réalisé. Le cliché du « Prince de la Pelle » est à voir dans Public.

Britney Spears erre au volant de sa grosse voiture. « Sans but, elle conduit parfois jusqu’à un endroit calme et fait de la méditation. » Pas de repère, désœuvrée, la reine de la Pop passerait aussi parfois trois jours entiers à dormir, puis survoltée et bein eveillée les trois suivants. Elle continuerait ainsi de s’enfoncer selon Closer. Ses accès de colère aurait fait fuir son entourage et son mari en premier lieu. Sam Ashraghi quitterait ainsi le domicile conjugal dès qu’il en a l’occasion et les enfants, qui de toute façon ne lui adresse plus la parole, auraient décidé de suivre leur père à Hawaï. Très très loin, donc.

Une dispute en live de plus pour Ben Affleck et Jennifer Lopez. Monsieur a l’air saoulé, exténué, fait de grands gestes énervés : le couple a été pris en flag sur tapis rouge quelques jours à peine après qu’une touriste ait diffusée sa vidéo montrant le bioutifoule coupeule échanger violemment alors qu’ils étaient arrêté au feu rouge, en voiture. Autrement dit, « la lune de miel est finie » pour Public et pour Closer, « la « couple » est pleine ».

La roue n’a toujours pas tournée pour Céline Dion. Closer nous raconte la star complètement esseulée, lâchée par ses fans et son fils. Le film, « Love again » dans lequel elle jouait son propre rôle et chantait la BO est un four et selon l’hebdo, c’est la faute aux nouveaux managers de la diva qui seraient des béni-oui-oui incapables. Et comme un malheur n’arrive jamais seul, son ainé, René Charles continue de la décevoir. Il « glande toute la journée » accompagné de sa petite amie et ne prend jamais de nouvelles de sa Môman.

Viginie Eiffira est bien enceinte. La nouvelle est confirmée, en couverture de Voici qui dit l’actrice « au top ». Photographiée hilare au sortir d’une salle de cinéma avec son compagnon Niels Schneider, le couple semble cocher toutes les cases. Particulièrement proches, le choix d’un enfant « était murement réfléchi », la future Maman ayant même déjà prévu de lever le pied pour se consacrer à nouveau à ce rôle.

On connaissait les hôtesses de caisse, les agents d’entretien et Happyness manager, voici le « Médiateur Capillaire ». C’est ainsi que John Nollet, la star des coiffeurs appelle son rôle sur le tournage du film de Maïwenn, Jean Dubarry et ça fait glousser, même s’il fait reconnaitre que le travail est bien fait.

La chanteuse Sia, transformée, s’est mariée en Italie. Pas de perruque et très en courbes, elle a dit oui à Dan Bernard, son fiancé depuis 2 ans, dans le même jardin italien que Kourtney Kardashian, l’année dernière, à savoir celui des Dolce et Gabbana. Une robe en dentelle rose poudrée, des bougies et un marié en blanc, l’interprète de « Chandelier » est restée fidèle à elle-même sur un point : le gout de l’intimité, avec ses 4 (ou 6, selon les sources, Public ou Closer) invités seulement.

Rihanna et ASAP Rocky ont tout lâché pour les 1 an de RZA. Et non, ce n’est pas l’acronyme d’un nouveau revenu minimum ou d’un nouveau pays, c’est bien le prénom du petit rejeton mignon – comme le nom de scène d’un rappeur de 53 ans dont le papa est fan. Pour son anniversaire et en attendant d’être détrôné par le bébé numéro 2 dans quelques semaines, RZA, donc, a reçu des cadeaux qui ne rentrent pas dans les voitures, a pu se jeter dans une piscine à balles installée dans son salon, et se goinfrer d’un gâteau en forme de billet vert.

Nouvelle Gaston Lagaffade pour Stéphane Plaza : l’agent immobilier de la télé s’est ouvert le pied en cassant un bout de canapé en verre. Bilan, 12 points de suture et une canne imposée jusqu’à son complet rétablissement.

Franck Dubosc ne fait plus recette. Voici consacre une pleine page à l’acteur et à son passage à vide. Ses derniers films n’ont pas convaincu et surtout, l’ont éloigné de son public qui n’aimerait rien de moins que de voir en slop et marcel rose à l’heure de l’apéro, dans tous les « Camping ». Dur dur de sortir de sa case.

On aurait bien aimé lire du croustillant sur Cyril Hanouna dans Public, mais c’est raté. « La face cachée » que promet de révéler l’hebdo dans son enquête exclusive reprend en fait ce que chacun sait déjà : l’animateur est un bourreau de travail, sans filtre, un brin despote. « Arrête de dire des conneries », « qu’est-ce que t’es bête », jet de bic à la figure, voilà quelques-unes des joyeusetés que l’un de ses chroniqueurs, Matthieu Delormeau a récemment entendu sur son lieu de travail, à savoir, en direct à la télé ! On dirait du Denis Brogniart à la sauce C8…

Kanye West a fait passer un casting dans ses nouveaux locaux de Los Angeles. Pour quel projet ? Toutes les jeunes femmes qui se sont présentées avaient une silhouette « gros seins-grosses fesses », une chevelure de jais jusqu’aux genoux, des lunettes de soleil XXL et les lèvres surinjectées. Mmmh, ca rappelle quelqu’un, mais qui ?

Un nouveau népo-baby s’apprête à rentrer dans l’arène : roulement de tambours pour Léon, le fils de Patrick Bruel qui sort une première chanson à la fin du mois. Selon Public, le père n’en serait pas ravi tant il sait l’industrie du disque saturée, la presse people (heum heum) acérée et le public pas toujours tendre avec les « fils et filles de ». Public rajoute un argument façon Grinch, en laissant entendre que le père pourrait redouter un aller simple au panthéon des stars Vintage, détrôner par une version de lui-même plus actuelle, plus moderne. Plus jeune, en fait.

Harry et Meghan poursuivis en voiture, un pataquès moqué jusqu’en Angleterre. « Si les flashs donnent des flashbacks à Harry, pourquoi se rend-il aux soirées de récompense ? » Voilà pour le tacle envoyé par un proche de William. « Ce n’était pas si effrayant que ça, je ne me suis pas senti en danger ». Et celui-là vient de l’un des chauffeurs qui a eu le couple en charge ce soir-là. « Réaction exagérée » pour la presse anglo-saxonne, sa famille n’a pas pris la peine de prendre de ses nouvelles après l’évènement « catastrophique » selon le porte-parole du couple. La course poursuite a tout de même duré deux heures à la sortie d’une soirée caritative à New-York, quand plusieurs paparazzi ont pris sa voiture en chasse dans l’espoir de faire le meilleur cliché alors concédons au Duc de Sussex que le déjà-vu a pu avoir un relent traumatisant.

Jean-Jacques Goldman, gentleman bonnet de nuit. Ses musiciens se sont confiés à Gala : pas de vin, pas de clash et encore moins de drogue ou de filles accrochées à ses basques. La réputation de chic type est confirmée et un profil presque plan-plan se dessine. Pendant les tournées, c’est le Scrabble son péché mignon. L’interprète de « Là-bas » a même fait attendre tout un parterre de VIP Trois quarts d’heure pour finir une partie. Et puis, à la fin des shows, pas de bains de foule ni de diners interminables, il préférait partir vite-fait à moto pendant qu’une voiture leurre partait dans la direction opposée.

Lily-Rose Depp confirme être en couple avec une rappeuse : « 4 mois avec mon crush a-t-elle posté sur ses réseaux, en légende d’une photo sans équivoque, d’un baiser langoureux avec 070 Shake (c’est son nom de scène). Il parait que Johnny Depp ne serait pas « ravi » de ce choix parce que la demoiselle aurait un penchant trop poussé pour les médicaments. C’est l’Hopital… L’ex de Vanessa Paradis se néglige parfois tellement qu’il est la cible de toutes les moqueries sur Internet : « ses dents pourries » ont été scrutés à la loupe alors qu’il montait les marches de Cannes au bras de Maïwenn. Ses petits chicots maronnasses sont même accusés de « ruiner le moral » d’internautes.

Le catamaran de Christine Bravo attaqué par des orques. Et à Gibraltar en plus. L’animatrice est en train de convoyer son bateau et aimerait rallier Ajaccio, mais les baleines tueuses ont ralenti sa progression. Elles auraient choisi de se frotter au safran au cours « d’une nuit agitée (…) pour jouer ou nous couler, on ne sait pas. » Le tout raconté par l’intéressée elle-même derrière ses énormes lunettes à monture rose. Terrifiant !

Joey Starr a une nouvelle petite amie. Public nous la présente sans nous en dire beaucoup plus. Elle s’appelle Pauline, a passé son bac en Chine et fait des études de commerce. Elle et le rappeur rigolent beaucoup entre deux bisous dans les tribunes du PSG. Exit donc, une liane nommée Jade à qui l’ex de Beatrice Dalle avait proposé son cœur et sa vie, il y a un an…

Et pour finir avec mes Sugus, Clara Luciani est enceinte. Amber Heard vit désormais à Madrid et a trouvé un accord avec Johnny Depp : elle lui a versé 1 million, à la place des 8 auxquels la justice américaine l’avait condamné pour diffamation. Gad Elmaleh a emmené son fils Raphael faire le tour de la piste du e-Prix à Monaco, la course des voiture électriques. 15 ans de mariage pour Jamel Debbouze et Melissa Theuriau : auto-célébration au Brésil, avec leurs deux enfants, Léon et Lila. Jean-Pierre Foucauld et Michel Drucker ont été tous les deux opérés du cœur, ces dernières semaines. Boris Johnson, 58 ans, va avoir un huitième enfant dans quelques semaines, sa femme, Carrie est enceinte de leur troisième ensemble.