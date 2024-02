Ajustements pour les hautes fonctions de l’Assemblée

La répartition des différents postes à responsabilités de l’Assemblée se fait en début de législature et ne doit rien au hasard.

Du fait de l’entrée au gouvernement de Marie Guevenoux, questeure, et de Guillaume Kasbarian, président de la commission des Affaires économiques, leurs postes sont à pourvoir à l’Assemblée.

Même si leurs suppléants ne prennent leur siège que dans un mois, pas question d'attendre pour le remplacement aux postes à responsabilités.

Le groupe Renaissance a donc organisé une primaire interne, qui a permis de désigner Brigitte Klinkert pour la questure, et Stéphane Travert pour la présidence des Affaires économiques. Ils devraient donc être officiellement désignés dans les prochains jours, normalement sans opposition. L’essentiel est déjà joué, avec la primaire interne, la suite n’est qu’une formalité.

En effet, la répartition des différents postes à responsabilités de l’Assemblée se fait en début de législature et ne doit rien au hasard. Chaque groupe politique a un certain nombre de points, en fonction de sa taille, lui permettant d’occuper des postes à responsabilités. D’intenses tractations ont lieu, pour accorder les prétentions de chacun, qui peuvent être contradictoires. Le groupe Renaissance ayant eu la présidence, avec Yaël Braun-Pivet, a choisi de faire l’impasse sur les vice-présidences pour garder deux questeurs et obtenir des postes de secrétaires. Le RN, de son côté, aurait pu prétendre à un poste de questeur, comme premier groupe d’opposition, mais a préféré deux vice-présidences.

Il existe quelques contraintes. Sur les trois questeurs, chargés de la gestion matérielle de l’Assemblée, au moins l'un d’entre eux doit appartenir à l’opposition (actuellement, c’est Eric Ciotti). Les présidences de commission reviennent à la majorité, sauf celle de la commission des Finances, là aussi dévolue à l’opposition (occupée depuis 2022 par le LFI Eric Coquerel). Il est aussi demandé aux groupes de porter une attention particulière à la parité femmes-hommes, quand ils sont plusieurs postes.

Une fois cette répartition opérée, chaque groupe procède aux désignations selon des procédures et des critères qui lui sont propres. Certains groupes font le choix de garder les mêmes personnes pendant cinq ans, d’autres préfèrent une rotation. Tous les ans, au début de la session ordinaire, le 1er octobre, tous les "dignitaires" doivent être réélus, et c’est généralement à cette occasion que se font les éventuels changements. Il n’y a que la présidente de l’Assemblée qui est élue pour cinq ans.

En temps normal, la procédure est expéditive, car s’il y a autant de candidats qu’il y a de postes à pourvoir, ils sont déclarés élus, sans qu’il ait à voter. Il arrive parfois qu’un groupe trouve politiquement intéressant de mettre un peu d’animation, en présentant un candidat à un poste qui ne lui revient pas. Il faut alors voter. L’issue est courue d’avance, sauf si les députés ne sont pas correctement briefés. En juillet 2017, les nouveaux députés LREM, ne connaissant pas les usages, se sont fait piéger, en élisant Thierry Solère comme questeur, alors que LR, à qui le poste devait revenir, avait désigné Eric Ciotti. Cela a provoqué une mini-crise politique, qui ne s’est résolue qu’en décembre 2017.

Rien de tel cette fois-ci, où les candidats Renaissance ont été entérinés sans difficulté, et sont entrés en fonction dès le 14 février.