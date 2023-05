1 000 objets autour de la Lune en 2030 : ce scénario fou est-il possible ? ; Deux nouvelles victimes découvertes à Pompéi

Deux nouvelles victimes découvertes à Pompéi.

Et aussi : Les télescopes spatiaux James-Webb et Chandra unissent leurs forces pour 4 images splendides du cosmos ; La chasse aux ondes gravitationnelles des supernovae reprend ; L'observatoire géant du VLT fête ses 25 ans de découvertes.

Les télescopes spatiaux James-Webb et Chandra unissent leurs forces pour 4 images splendides du cosmos

Les images du télescope spatial James-Webb sont toujours un régal. Mais lorsqu’elles sont complétées par des données renvoyées par l’observatoire de rayons X Chandra, elles prennent encore une autre dimension. En voici quatre exemples récemment publiés.

La chasse aux ondes gravitationnelles des supernovae reprend

En 2015, une nouvelle ère pour l'astronomie s'est ouverte, celle des ondes gravitationnelles. Les détecteurs utilisés pour cette astronomie étaient à l'arrêt depuis le début de la pandémie et des upgrades étaient prévus pour aller encore plus loin pour explorer l'Univers prédit par les équations de la gravitation d'Einstein et celles qui pourraient les remplacer. Ce 24 mai 2023, l'un de ces détecteurs a repris la chasse à ces ondes, avec notamment l'espoir d'observer non pas seulement des collisions d'astres mais aussi des explosions de supernovae.

1 000 objets autour de la Lune en 2030 : ce scénario fou est-il possible ?

We are going. Nous allons vivre une fantastique ère de l’exploration spatiale. L’Humanité retourne bientôt sur la Lune ! Toutefois, s’il y a toujours compétition entre les États-Unis et une autre puissance (la Chine), le retour sur la Lune sera bien différent que celui du temps d’Apollo. Beaucoup de missions sont au programme, et nombre de sondes et de satellites se retrouveront en orbite lunaire. Peut-être trop ?

Deux nouvelles victimes découvertes à Pompéi

La destruction de Pompéi et d'Herculanum est probablement une des catastrophes les plus connues de l'histoire. Les dégâts provoqués par l'éruption du Vésuve en l'an 79 de notre ère sont toujours visibles, et les fouilles archéologiques toujours en cours continuent à étonner. Parmi les fresques et autres éléments conservés en élévation, des victimes continuent à être retrouvées. C'est le cas de deux squelettes qui se trouvaient dans la maison des chastes amants.

L'observatoire géant du VLT fête ses 25 ans de découvertes

Le 25 mai 1998, sur l'un des sommets du désert de l'Atacama au Chili, le Very Large Telescope européen voyait sa « première lumière », comme le disent les astronomes. Vingt-cinq ans après et avec plus de 10 000 articles scientifiques à partir des données recueillies par les télescopes du VLT, on fête un palmarès ayant conduit à deux prix Nobel de physique, l'étude du trou noir supermassif au centre de la Voie lactée et l'établissement de l'accélération de l'expansion de l'Univers.

