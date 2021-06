Notre-Dame de Paris : archéologie d’une cathédrale aux XIIe-XIVe siècles

Des Parisiens pêchent devant Notre-Dame, le 23 mars 1947.

Notre-Dame de Paris est un joyau architectural qui impressionne tous ceux qui la regardent depuis des siècles. Dans cette nouvelle émission de Storiavoce, en partenariat avec Atlantico, l'historien Dany Sandron nous explique l'histoire de cette cathédrale et les raisons de la fascination qu'elle exerce. Il est interrogé par Mari-Gwenn Carichon.

Pour écouter l’émission, appuyez sur la touche “Ecouter” ci-dessous ou téléchargez le fichier audio en cliquant sur l’icône “Télécharger” à droite du player (flèche vers le bas). L’émission est aussi disponible en bas de page sur Youtube. Durée totale de l’émission: 50’08

Notre-Dame de Paris est un joyau architectural aux « deux tours d’une telle magnificence, aussi parfaite, aussi haute, aussi large, aussi fortes, enrichies d’une telle variété, d’une telle multiplicité d’ornement, une suite si compliquée de voûtes latérales tant inférieures que supérieures, l’éclatante splendeur d’une ceinture de chapelle, une croix d’une pareille grandeur dont un bras sépare le chœur de la nef, deux semblables rose se faisant face mutuellement ligne droite, rose que la ressemblance a fait donner le nom de la 4ème voyelle. Elle est comme le soleil au milieu des astres » (Jean de Jandun). Dès le début du XIVème siècle, Notre-Dame de Paris fascine les plus grands écrivains, historiens, penseurs, scientifiques… Pourquoi cette cathédrale impressionne-t-elle avant les autres ? Qui est Maurice de Sully, l’initiateur de ce grand projet ? Comment la construction de la cathédrale a-t-elle été financée ? Le chantier est-il avant tout un chantier royal ou un chantier d’Église ? Peut-on intégrer le projet notre-Dame dans un autre, plus vaste, celui de la restructuration de la ville ? Comment se structure le diocèse autour de Notre-Dame ? Quel a-été son son rôle et son impact politique ?

L’invité: Professeur d’Histoire de l’art et d’Archéologie du Moyen Âge à Sorbonne Université (Centre André Chastel), Dany Sandron a publié de nombreux ouvrages sur l’architecture médiévale, Paris et Notre-Dame dont dernièrement : Notre-Dame de Paris, Histoire et archéologie d’une cathédrale (XII-XIVe sc), (CNRS Édition, 29€).