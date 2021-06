L’énigme Louis XI

Portrait de Louis XI attribué à Jacob de Littemont (vers 1469).

Pour écouter l’émission, appuyez sur la touche “Ecouter” ci-dessous ou téléchargez le fichier audio en cliquant sur l’icône “Télécharger” à droite du player (flèche vers le bas). L’émission est aussi disponible en bas de page sur Youtube. Durée totale de l’émission: 45’38.



Un historien ne referme jamais ses dossiers. Invitée au tout début de Storiavoce afin d’évoquer le règne de Louis XI, l’historienne médiéviste Lydwine Scordia vient de publier Onze énigmes de Louis XI chez Vendémiaire. Elle poursuit ainsi sa réflexion sur ce personnage au centre de l’historiographie du XIXe siècle et répond aux questions de Christophe Dickès.

Louis XI était-il un moderne avant tout le monde, mieux un précurseur ?

L’argent était-il au centre de ses considérations ?

Peut-on dire que ce roi fut contre les féodalités ?

Ce roi avait de grandes capacités: or ces capacités font peur à l’époque. Pourquoi cela?

Peut-on parler à son endroit d’une préfiguration de Louis XIV mais sans le concept d’absolutisme ?

Était-il un homme simple, un indifférent aux apparences ou un désinvolte?

Bavard, est-il aussi un beau parleur ? Est-ce qu’il joue la comédie ?

Que représente la chasse pour cet homme? Etc.

L’invitée: Lydwine Scordia, agrégée et docteur en histoire, enseignant-chercheur en histoire médiévale à l’université de Rouen, a reçu le Prix Provins Moyen Âge (2010) pour l’édition du Livre des trois âges. Elle est l’auteur de Louis XI. Mythes et réalités (2015) et a codirigé Images, pouvoirs et normes. Exégèse visuelle de la fin du Moyen Âge (2018) et Le Cœur politique à la Renaissance (2019). Elle vient de publier Onze énigmes sur Louis XI (Vendémiaire, 192 pages, 21€).