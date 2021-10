L’Atlantique a-t-il bouleversé le monde aux XVIIe-XVIIIe Siècles ?

Une carte montrant différentes routes pour les enregistreurs continus de plancton (CPR) est photographiée à la Marine Biological Association à Plymouth, le 26 août 2021.

Storiavoce, en partenariat avec Atlantico, vous propose une émission sur le monde atlantique et sur les impacts économiques et civilisationnels des activités liées au monde atlantique. Eric Schnakenbourg, professeur d’histoire moderne à l’université de Nantes et directeur du Centre de recherche en histoire internationale et atlantique (CRHIA), est interrogé par Mari-Gwenn Carichon.

Pour écouter l’émission, appuyez sur la touche "Ecouter" ci-dessous ou téléchargez le fichier audio en cliquant sur l’icône "Télécharger" à droite du player (flèche vers le bas). L’émission est aussi disponible en bas de page sur Youtube.

Espace imaginé, réalité colonisée, lieu de transferts et d’échanges, le monde atlantique est au coeur des bouleversements des sociétés qui l’entourent et le parcourent. Quels y sont les principaux flux ? Quel sont les impacts économiques et civilisationnels des activités liées au monde atlantique ? (commerce, esclavage, mission). Peut-on penser les évolutions européennes sans penser leurs rapports à l’océan ? L’Europe moderne est-elle la fille de l’Atlantique ? Peut-on parle d’une identité atlantique ?

L’invité : Eric Schnakenbourg est professeur d’histoire moderne à l’université de Nantes et directeur du Centre de recherche en histoire internationale et atlantique (CRHIA). Spécialiste d’histoire moderne, ses travaux portent principalement sur l’histoire des colonisations et l’histoire de l’Europe moderne.

