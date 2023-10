Zone euro : le taux de chômage toujours au plus bas en août, à 6,4%

Une chaine de montage d'une usine à Dieppe, le 14 décembre 2017

Le taux de chômage dans la zone euro a baissé de 0,1 point en août par rapport à juillet, à 6,4% de la population active. C’est son plus bas niveau historique, selon des données d'Eurostat publiées lundi.

L'indicateur avait déjà atteint 6,4% en juin, son plus bas niveau depuis que l'office européen des statistiques a commencé à compiler cette série, en avril 1998, pour les pays ayant adopté la monnaie unique européenne. Il avait aussi été annoncé à 6,4% en juillet, avant d'être revu à 6,5%.

Pour l'ensemble de l'Union européenne, le taux de chômage s'est élevé à 5,9% en août, comme en mai et juin, et en baisse de 0,1 point par rapport à juillet, a-t-on précisé de même source.

Malgré une stagnation de l'activité économique dans la zone euro à partir de fin 2022, notamment à cause de la guerre en Ukraine, le taux de chômage a poursuivi son recul avant de se stabiliser depuis le printemps à un niveau inédit en un quart de siècle. Quelque 12,8 millions d'hommes et de femmes étaient au chômage en août au sein des vingt-sept Etats membres de l'UE, dont 10,9 millions parmi les vingt pays partageant la monnaie unique.

Le taux de chômage a atteint 7,3% en France en août, comme en Italie, en baisse respectivement de 0,1 point et 0,2 point par rapport à juillet. Il s'est établi à 3% en Allemagne, comme durant les trois mois précédents.

Les taux les plus faibles de l'UE ont été enregistrés en République tchèque (2,5%), à Malte (2,7%) et en Pologne (2,8%) alors que les plus élevés ont été relevés en Espagne (11,5%) et en Grèce (10,9%).