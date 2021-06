Xavier Bertrand se voit comme le meilleur rempart face au FN, et comme le 3e homme de la présidentielle

Hauts de France Atlantico.fr

« Laurent Wauquiez obtient le meilleur score de France avec 43,8 % », a fait savoir dès la semaine dernière le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes par voie d'affichette diffusée sur les réseaux sociaux. Le sous-titre aurait pu être : 1,4 point de plus que Xavier Bertrand (41,4 %) soulignent Les Echos.

Alors, Xavier Bertrand, le président de la région Hauts-de-France réponds du tac au tac, avec d'autres comptes. Il récite de tête à l'unité près : « Entre 2015 et 2021, je perds 7.352 voix et le FN en perd 784.765. En Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez en perd 44.286 et le FN ne baisse que de 428.745 voix. C'est chez moi que le FN recule le plus. »

« Mon moment, c'est 2022, pas 2027. Si je ne gagne pas cette fois-ci, je continuerai à diriger la région, mais pour la présidentielle ce sera terminé. » ajoute Bertrand cité par Les Echos.