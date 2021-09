Xavier Bertrand candidat le plus populaire chez les députés Les Républicains

Les Républicains ont 104 députés dans leur groupe à l'Assemblée et 85 ont acceptés de répondre à RTL. Et sur ces 85 personnes interrogées, 24 répondent être prêts à soutenir Xavier Bertand à la prochaine présidentielle. Valérie Pécresse, elle, compte 14 voix, Michel Barnier 12 députés, Éric Ciotti, 3 voix et enfin Philippe Juvin 0... 30 députés n'ont pas encore trouvé leur champion et restent orphelins de candidats à soutenir. Une situation étonnante car il y a 5 ans, début septembre 2016, tous avaient trouvé leur candidat.

Pour les députés LR, aucune tête d'affiche n'arrive à émerger de la meute et la fracture de la dernière présidentielle est encore présente dans le parti. Mais pour beaucoup, une fois que le candidat officiel sera désigné ils se rangeront derrière.