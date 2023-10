X, Meta et TikTok visés par des enquêtes de l'UE : les plateformes "ne résistent plus, elles savent que c'est la loi", assure Thierry Breton

Thierry Breton précise qu'il a dans son "équipe", plus de "120 spécialistes qui ont la charge de contrôler nuit et jour ce qui se passe sur les réseaux sociaux".

"Mon rôle, c'est que l'espace informationnel soit autant protégé que l'espace public", déclare jeudi 26 octobre sur France Inter, Thierry Breton, commissaire européen au Marché intérieur, chargé de la politique industrielle, numérique, défense et espace. Dans le contexte du conflit entre Israël et le Hamas, l'Union européenne a lancé des enquêtes visant les réseaux sociaux X, Meta (Facebook et Instagram) et TikTok pour obtenir des précisions sur les mesures qu'ils mettent en oeuvre contre la diffusion de "fausses informations" et de "contenus illégaux".

"Je l'ai fait parce qu'à la suite des événements [au Proche-Orient], et on pouvait s'y attendre, il y a eu une résurgence incroyable de propos qui sont tout à fait inacceptables, condamnables et illégaux sur l'intégralité des plateformes qui opèrent en Europe", justifie Thierry Breton. Il a envoyé un courrier aux dirigeants de X, de Meta, de TikTok, mais aussi d'Alphabet (maison mère de Google et YouTube, notamment). "Ces lettres engagent et rappellent leur responsabilité. C'est la première fois qu'on les désigne par rapport à leur responsabilité sur ce qui se passe dans nos démocraties", se félicite le commissaire européen au Marché intérieur.