Vladimir Poutine décrète une « mobilisation militaire partielle »

Vladimir Poutine

Le but est de remplir les objectifs de « l'opération militaire spéciale » en Ukraine

Après l’annonce mardi de la tenue de référendums simultanés portant sur un « rattachement » à la Fédération de Russie organisés par les autorités prorusses des régions ukrainiennes de Louhansk, Donetsk, Zaporijia et Kherson, Vladimir Poutine s’est adressé ce matin aux Russes dans une allocution diffusée à la télévision souligne Le Monde.

Le président russe a annoncé, au cours de son adresse à la nation, avoir signé un décret pour une « mobilisation militaire partielle » dès aujourd’hui en Russie, afin de remplir les objectifs de son « opération militaire spéciale » en Ukraine. « Seuls les citoyens qui se trouvent sur les listes des réserves doivent être mobilisés et surtout tous ceux qui ont une expérience militaire pertinente », a déclaré Vladimir Poutine cité par Le Figaro.

Vladimir Poutine, en commençant son intervention, a accusé l'Occident d'avoir refusé des propositions de paix : "Après le début de l’opération militaire spéciale, nous avons adressé des propositions très concrètes pour trouver des solutions pacifiques. L’Occident les a refusées et tous les accords ont été rompus : l’Ukraine a reçu des armes, ses soldats ont été formés par l’OTAN".

Poutine a aussi évoqué un chantage nucléaire auquel la Russie est prête à répondre "Les Occidentaux poussent l’Ukraine à se montrer encore plus agressive à l’égard de la Russie. Ils sont là pour écraser notre pays. Et même un chantage nucléaire est en marche, nous voyons très bien cela. La Russie est également dotée d’un certain nombre d’armes suffisamment lourdes. Si jamais les intérêts de la Russie sont menacés, nous allons utiliser toutes les armes à notre disposition".

Selon le ministre russe de la Défense, 300.000 réservistes vont être mobilisés.