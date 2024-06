Vladimir Poutine attendu en Corée du Nord pour une nouvelle rencontre avec Kim Jong-un

Vladimir Poutine va effectuer un voyage en Corée du Nord ce mardi et mercredi et devrait convenir de nouvelles livraisons d’armes avec son homologue nord-coréen, Kim Jong-un

Vladimir Poutine va effectuer un voyage en Corée du Nord ce mardi et mercredi. Il devrait convenir de nouvelles livraisons d’armes avec son homologue nord-coréen.

Le président russe Vladimir Poutine se rendra en Corée du Nord mardi et mercredi. « À l'invitation de Kim Jong-un(...), Vladimir Poutine effectuera une visite d'État amicale en République populaire démocratique de Corée les 18 et 19 juin 2024 », a annoncé le Kremlin dans un communiqué. Une information confirmée dans la foulée par la Corée du Nord via son agence de presse officielle, KCNA.

Les deux pays, sous le coup de sanctions internationales d'ampleur, ont considérablement resserré leurs liens depuis le début de l'assaut russe contre l'Ukraine en février 2022.

Selon les Occidentaux, Pyongyang a puisé dans ses vastes stocks de munitions pour ravitailler massivement la Russie dans le cadre de la guerre en Ukraine. Le Pentagone a également accusé la semaine dernière Moscou d'user de missiles balistiques nord-coréen en Ukraine.

En échange de ses livraisons armements, la Russie aurait fourni à la Corée du Nord son expertise pour son programme de satellites et a envoyé de l'aide pour faire face aux pénuries alimentaires du pays, selon Washington et Séoul.

Le leader nord-coréen Kim Jong-un a vanté mercredi avant la visite de Vladimir Poutine les liens « indéfectibles de frères d’armes » entre Pyongyang et Moscou, qui datent de l'époque soviétique. Lors de son voyage en Russie en septembre 2023, il avait déjà déclaré que les liens entre la Corée du Nord et Moscou étaient la « priorité numéro un » de son pays.