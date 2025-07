Rechauffement diplomatique

Visite d'Etat d'Emmanuel Macron au Royaume-Uni : Une première depuis 2008 et le Brexit

La visite officielle prévue entre les autorités britanniques et françaises se veut plus qu’un simple geste diplomatique. Cinq ans après le Brexit, Londres cherche à resserrer ses liens avec Paris et, plus largement, avec l’Union européenne. Deux grands axes orienteront ces discussions : l’immigration et la défense, avec à la clé un possible accord sur les traversées de la manche.