Vidéo du youtubeur Papacito visant La France insoumise : le parquet de Paris ouvre une enquête

YouTube

Deux jours après le retrait, par la plateforme, de la vidéo du youtubeur d’extrême droite Papacito, intitulée, « Le gauchisme est-il pare-balles ? » le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire, a appris ce mercredi 20 Minutes.

L’enquête préliminaire a été ouverte pour « provocation publique non suivie d’effet à la commission d’atteintes à la vie ou à l’intégrité des personnes » et confiée à la Brigade de répression de la délinquance contre la personne (BRDP), a précisé le parquet de Paris. Signalée à YouTube et à la plateforme Pharos, chargée des contenus illicites sur Internet, la vidéo a toutefois été vue par plus de 110.000 internautes et republiée depuis par d’autres comptes plus confidentiels souligne le quotidien gratuit 20 Minutes.