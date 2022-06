Invité sur BFMTV mardi soir, Edouard Philippe est revenu sur la débacle du second tour des élections législatives. Il estime que son camp doit désormais se placer dans une « logique de coalition » à l'Assemblée nationale. Une idée rejetée en bloc par Christian Jacob.

« Certainement pas », c’est la réponse de Christian Jacob à l’appel lancé ce mardi soir par Edouard Philippe pour « une grande coalition ». La droite dit non. On y revient avec : Alexis Cuvillier, journaliste politique à BFMTV. Benjamin Duhamel, journaliste politique à BFMTV. Christophe Barbier, éditorialiste politique à BFMTV. Julie Graziani, éditorialiste politique. Jean-Sébastien Ferjou, directeur de la publication d’Atlantico. Et Pierre-Henri Dumont, député « Les Républicains » du Pas-de-Calais.

La vidéo est à retrouver ici sur BFM TV