Vers une liquidation des stocks des magasins d'habillement même hors période de soldes

Bruno Le Maire

Invité sur RTL, lundi matin, Bruno Le Maire a expliqué avoir demandé au ministre délégué aux PME Alain Griset «de trouver dans les prochains jours une solution pour traiter les stocks de l'habillement».

Certains commerçants pourraient être autorisés à liquider leur stock, «y compris si nous ne sommes pas en période de soldes». De plus des compensations financières pourraient être prévues pour les entreprises qui ne trouvent pas leur compte avec les aides issues du fonds de solidarité.

À partir du 31 mars, le ministère de l'Économie et des Finances a précisé qu'il mettra en place un «dispositif charges fixes» pour «les plus grosses entreprises celles qui ont un million d'euros de chiffre d'affaires», «Même certaines plus petites entreprises» qui n'atteignent pas ce montant pourront être bénéficiaires de cette aide comme celle qui officient dans le secteur thermal, les sports en salles ou les parcs à thèmes. Ce dispositif «prévoit une couverture des charges fixes jusqu'à un montant de 10 millions d'euros.»