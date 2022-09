Vers un euro numérique pour les particuliers

Billet

"Le chantier de l'euro numérique lancé par la Banque centrale européenne (BCE) progresse et les Etats membres de la zone euro se saisissent du dossier à bras-le-corps" soulignent Les Echos.

"Les représentants de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, de l'Espagne et des Pays-Bas (soit les cinq premières économies de l'UE) au Comité économique et financier, un organe consultatif qui fournit le cadre du dialogue entre le Conseil de l'UE et la BCE, viennent de signer en commun un « non paper » sur le sujet, dont « Les Echos » ont obtenu une copie".

"Parmi les raisons qui ont poussé la BCE à lancer ce projet, figurent les projets de monnaies virtuelles de grands groupes comme Meta, les cryptomonnaies et l'essor des plateformes comme PayPal ou ApplePay."

"Les cinq Etats membres précisent qu'un euro numérique doit « être sûr, respecter le droit à la vie privée, être facile et pratique à utiliser et largement accessible au public, y compris en termes de coûts pour les utilisateurs », et naturellement « être écologiquement durable de par sa conception ». Un des défis sera de convaincre les particuliers de l'intérêt de cette monnaie, à la fois confidentielle, infalsifiable et totalement sûre."