Variole du singe : plus de 180 cas dans 16 pays

ECDC

Il s’agit désormais de la plus grande épidémie de variole du singe (monkeypox, en anglais) jamais observée hors d’Afrique souligne Le Monde.

Plus de 180 cas ont été confirmés dans 16 pays à travers le monde, essentiellement (90 %) en Europe et notamment au Royaume-Uni, où 57 cas ont été déclarés, mais aussi en Espagne (41) et au Portugal (37). Une vingtaine de cas ont également été identifiés en Amérique du Nord (5 aux Etats-Unis et 15 au Canada). Aucun cas grave n’a été recensé pour le moment.

La Haute Autorité de santé (HAS) a recommandé hier de vacciner les adultes ayant été en contact avec une personne infectée, y compris les professionnels de santé exposés sans mesure de protection individuelle.

La HAS recommande d’utiliser le vaccin contre la variole Imvanex, dit de troisième génération, administré idéalement dans les quatre à quatorze jours après le contact à risque. Deux doses sont nécessaires, espacées de vingt-huit jours ajoute Le Monde.

Selon le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) le risque individuel pour les très jeunes enfants, les femmes enceintes et les personnes âgées ou immunodéprimées peut être élevé.