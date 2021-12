Le chef de l'OMS est "très préoccupé par le fait qu'Omicron, plus transmissible, circulant en même temps que Delta, entraîne un tsunami de cas".

Le « tsunami » des cas liés au variant Omicron et à la vague Delta du Covid-19 va conduire les systèmes de santé au bord de l'« effondrement », selon une mise en garde de l'Organisation mondiale de la santé, ce mercredi 29 décembre.

Le chef de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, s’est exprimé sur la situation sanitaire et sur les services hospitaliers lors d'une conférence de presse :

« Je suis très préoccupé par le fait qu'Omicron, plus transmissible, circulant en même temps que Delta, entraîne un tsunami de cas. Cela exerce et continuera d'exercer une immense pression sur un personnel de santé épuisé et des systèmes de santé au bord de l'effondrement ».

Le monde a atteint de nouveaux records de contamination sur la semaine écoulée, avec plus de 935.000 cas de Covid-19 détectés chaque jour en moyenne du 22 au 28 décembre 2021, selon un comptage de l'AFP réalisé à partir de bilans officiels.