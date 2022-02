Valérie Pécresse nie avoir convoqué l'idéologie du "grand remplacement" lors de son meeting au Zénith

Valérie Pécresse

Au lendemain de son premier grand meeting devant près de 7500 personnes rassemblées au Zénith de Paris, Valérie Pécresse a défendu sa prestation, lundi matin sur RTL, souligne Le Figaro.

«Vous (le journaliste qui l'interroge, NDLR) avez dit que je convoquais l'idéologie du ''grand remplacement''. C'est totalement faux. Cette phrase que j'ai prononcée, c'est une phrase que j'ai prononcée dix fois et tous les commentateurs qui la reprennent ont des mémoires de bigorneau», a-t-elle fermement répliqué.

«La phrase en entier, c'est : ''Je ne me résigne ni au grand remplacement ni au grand déclassement''. (...) Je ne me résigne pas aux théories d'Éric Zemmour, aux théories de l’extrême droite parce que je sais qu'une autre voie est possible.