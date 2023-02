Vaisselle réutilisable : le gouvernement menace les mauvais élèves de la restauration rapide

Une dizaine d'enseignes de restauration rapide n'ont pas encore présenté leur plan d'action sur la mise en place de la vaisselle réutilisable.

Les dix enseignes n'ayant pas toujours répondu au bout d'un mois «ont été relancées à deux reprises», «par courrier électronique et par voie postale», poursuit le ministère dans son communiqué.

Une dizaine d'enseignes de restauration rapide n'ont pas encore présenté leur plan d'action sur la mise en place de la vaisselle réutilisable, pourtant obligatoire depuis le 1er janvier, a annoncé mercredi le gouvernement, brandissant la menace de sanctions.

«Compass Group, Restoria, 1001 Repas, Elior, Dupont Restauration, Starbucks, Domino's, Five Guys, McDonalds (Antilles) et Nabab Kebab» sont les entreprises qui «n'ont à ce jour toujours pas transmis de plans d'action», ont indiqué mercredi le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu et sa secrétaire d'État Bérangère Couillard, dans un communiqué.