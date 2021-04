Vaccination : vers un accès prioritaire pour les éboueurs, les conducteurs de bus, et les assistantes maternelles

Elisabeth Borne

Sur France Inter ce lundi matin, Elisabeth Borne ministre du Travail a parlé de professions prioritaires pour les vaccinations : "Dès le week-end dernier, on a permis aux enseignants et aux forces de l'ordre de plus de 55 ans d'avoir un accès prioritaire à la vaccination. On s’occupe des salariés qui ont le plus de risques d’avoir des formes graves. Beaucoup de professions sont concernées, et on discutera demain de ceux qui sont prioritaires. Je pense par exemple aux éboueurs, aux conducteurs de bus, ou les assistantes maternelles. Mais la règle reste la même : ce sera pour les plus de 55 ans."

"Une concertation aura lieu demain matin entre la ministre et les organisations patronales et syndicales pour choisir les professions concernées par cette vaccination prioritaire, réservée exclusivement aux plus de 55 ans" souligne Le Figaro.