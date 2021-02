Vaccination : théoriquement les doses sont réparties sur le territoire en fonction du nombre d’habitants, en pratique ce n'est pas le cas

Vaccination

En matière de vaccination, deux critères sont pris en compte pour répartir les doses d’un département à un autre : le nombre de personnes de plus de 75 ans, et le nombre de professionnels de santé de plus de 50 ans, ou avec des comorbidités selon le ministère de la Santé, d'après TF1.

Mais en fait, tous les territoires ne sont pas à égalité dans leur dotation en vaccins. Loin de là souligne une enquête du journal de 20 heures de TF1 : "À l’échelle nationale, des disparités importantes apparaissent, sans que l’on puisse les expliquer. Tout en haut du classement, le département du Jura affiche 106 doses pour 100 habitants éligibles, quand sa voisine la Saône-et-Loire n’en a obtenu que 50 pour 100 personnes éligibles."

Jérôme Salomon, patron de la Direction générale de la santé a refusé les demandes d’interview de TF1. Mais interrogé par Geneviève Levy, membre de la Commission des affaires sociales à l’Assemblée nationale a répondu L’allocation des vaccins se fait en fonction des populations cibles, il n'y a aucune discrimination entre territoires." Pourtant c'est justement ce critère que TF1 a pris en compte dans ses calculs,