Union européenne : le nombre d’entrées irrégulières est au plus haut depuis 2016, selon les données de Frontex

Le nombre d’entrées irrégulières dans l’Union européenne a augmenté entre janvier et septembre 2022 de 70 % par rapport à la même période en 2021, selon Frontex.

Le nombre d’entrées irrégulières dans l’Union européenne a augmenté entre janvier et septembre 2022 de 70 % par rapport à la même période en 2021, atteignant le niveau le plus élevé depuis 2016, selon les précisions ce jeudi de l’Agence européenne des frontières, Frontex et d'après des informations du Parisien.

Selon les données communiquées, 228.240 entrées illégales ont été enregistrées au cours des neuf premiers mois de cette année, dont 33 380 en septembre. La « route des Balkans occidentaux reste la route migratoire la plus active vers l’UE avec 19 160 détections en septembre », indique l’organisation dans son communiqué, qui dénombre sur neuf mois, 106 396 entrées illégales. Il s’agit d’une hausse de 170 % en un an sur cet axe, a précisé l’agence dans un communiqué.

La pression reste également importante sur la route de la Méditerranée centrale, « avec des arrivées quotidiennes pesant sur les capacités d’accueil en Italie ». Plus de 7200 franchissements irréguliers ont été enregistrés sur cet axe en septembre. C’est 5 % de plus qu’en 2021.

Les personnes fuyant l’Ukraine ne sont pas comptabilisées dans ces chiffres. D’après leurs derniers chiffres, plus de 11 millions de ressortissants ukrainiens sont arrivés dans l’Union européenne depuis le début de l’invasion russe, en février dernier. Frontex précise que dans le même temps, ils sont nombreux à être rentrés dans leur pays.

Selon les données de Frontex, environ 52 700 migrants en situation irrégulière ont été repérés dans la Manche depuis le début de l’année, un chiffre qui intègre à la fois les tentatives et les traversées en petites embarcations et qui dépasse déjà le total de l’année 2021, de 52 000 personnes. Il s’agit d’une hausse de 68 % par rapport à la même période l’année dernière.