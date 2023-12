Une usine de robots humanoïdes va ouvrir aux États-Unis

Le robot humanoïde Digit, ici au sein de locaux du géant américain Amazon

10.000 robots par an. C’est un objectif ambitieux mais surtout une première dans l’histoire. L’entreprise américaine Agility Robotics, spécialisée dans la robotique, a construit une usine flambant neuve de 70.000 m² à Salem (Oregon), au sud de Portland, aux États-Unis.

« Le projet est conséquent, il va y avoir une montée en puissance. Le point d’inflexion, aujourd’hui, est que nous ouvrons l’usine, installons les lignes de production et commençons à augmenter la capacité de quelque chose qui n’a jamais été fait auparavant », s’enthousiasme Aindrea Campbell, cheffe des opérations chez Agility Robotics, dans une vidéo promotionnelle sur X (ex-Twitter).

« Il y a cent ans de cela, la première usine automobile était créée chez Ford, où le processus de fabrication de voiture a été standardisé. L’étape que nous franchissons aujourd’hui est similaire, c’est une première dans l’Histoire. Je pense que, comme pour l’automobile, les robots seront omniprésents dans quelques années », ajoute-t-elle.

Polyvalent et autonome, le robot Digit, déjà utilisé par le géant américain Amazon, peut effectuer des tâches jusque-là destinées aux humains, comme porter une boîte et la déposer sur une étagère. Amazon rappelle que les robots n’ont « pas vocation à remplacer » ses employés, mais plus de « les assister ». En juin 2023, Amazon comptait 750.000 robots dans ses effectifs. Ces derniers permettent, toujours selon l’entreprise, que les employés se concentrent sur « les interactions avec les clients ».