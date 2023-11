Une représentation de la nouvelle Marianne des timbres porte une cocarde tricolore... britannique

mmanuel Macron a dévoilé la nouvelle Marianne des timbres, signée Olivier Balez, aux côtés de Philippe Wahl, président du groupe La Poste, et Paul Dworkin, dirigeant de Philaposte

Une représentation colorisée de la « Marianne de l’avenir », qui ornera les timbres d’usage courant à partir du 13 novembre prochain, porte la cocarde... britannique. L’image dévoilée mardi 7 novembre à l'imprimerie de La Poste de Boulazac, en Dordogne, en présence d’Emmanuel Macron, a interpellé certains internautes. « Nous aimons beaucoup nos amis et alliés britanniques ! De là à mettre leur cocarde, la cocarde inversée, sur nos timbres…. Les graphistes de la Poste ont-ils une once de culture ? », a fustigé sur X Jean-Louis Thiériot, député Les Républicains (LR) de Seine-et-Marne et historien, auteur notamment d’une biographie de Margaret Thatcher (Margaret Thatcher, Tempus Perrin, 2011).

La cocarde est l’un des symboles de la République française, arboré par Marianne sur son bonnet phrygien révolutionnaire. Elle est composée de trois cercles de trois couleurs différentes : rouge à l’extérieur, blanc au milieu et bleu à l’intérieur. L’inverse (bleu à l’extérieur, blanc au milieu et rouge à l’intérieur) représente la cocarde britannique, adoptée notamment par la Royal Air Force.

Contacté par Le Figaro, le graphiste Olivier Balez affirme que cette cocarde « n’est pas celle du bonnet phrygien ». « J’ai réalisé [l’image en couleurs] spécialement pour la rencontre avec le président de la République sans la soumettre aux responsables de La Poste. Ce sont les couleurs du drapeau français », explique l’auteur et illustrateur de presse, de littérature jeunesse et de bande dessinée.