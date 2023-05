Une rave-party réunit plus de 6000 fétards au nord de Montpellier

Plus de six mille personnes se sont rassemblées sans autorisation sur un ancien terrain militaire au nord de Montpellier pour une rave-party, mélange de concerts à haut volume, danse et souvent, drogues. Dix mille personnes sont prévues sur le site mardi.

Un événement qui promet de faire du bruit : la préfecture de l'Hérault a annoncé dimanche que près de 6000 personnes convergent depuis samedi soir en vue de participer à une rave-party en pleine nature sur la commune de Viols-en-Laval, un petit village rural à 20 km au nord de Montpellier. Pour l'instant, les autorités ne mentionnent pas de débordements.

Le communiqué de la préfecture démontre de la mobilisation des pouvoirs publics, sans nier les difficultés à empêcher les nouvelles arrivées ou même disperser le rassemblement. "Les participants à cette rave-party illégale sont arrivés massivement dans la nuit de samedi à dimanche, générant d'importantes difficultés de circulation, sur un terrain inadapté difficile d'accès", annonce le communiqué, évoquant également sur le terrain plus de "1500 véhicules en tout genre (véhicules légers, caravanes, poids-lourds, camping-cars)". La zone où se déroule illégalement cette manifestation, ancien terrain militaire, aujourd'hui classé zone Natura 2000, où une exploitante de la région avait l'habitude de faire paître ses bêtes, est "composée de garrigues et de pistes exiguës", rappelle la préfecture.

Au total, une cinquantaine de gendarmes seraient mobilisés "pour fluidifier la circulation et sécuriser les abords. Le périmètre est surveillé pour empêcher l'arrivée de nouveaux participants et de nombreux contrôles sont mis en place", avec comme principale préoccupation, la possibilité d'un accident : "Face au risque d'incendie et aux difficultés d'accès des secours, une sensibilisation des organisateurs a été réalisée par les sapeurs-pompiers du SDIS 34 et les gendarmes". Afin d'assurer les premiers secours, un poste médical a été installé, et des associations de prévention des risques sont également présentes sur place.

La saison est à ces rassemblements illégaux non déclarés. En Isère, la campagne de Roybon a vu se rassembler 1500 personnes dimanche matin pour une autre rave, selon la préfecture de ce département.