Une professeure de lycée frappée à coups de poing par un élève pendant un cours

Lycée

L'élève, âgé de 15 ans, aurait fait tomber sa calculette, pendant un cours de seconde, la professeure, irritée, lui aurait fait une remarque.

L'élève se serait alors levé et aurait «fait un front contre front avec elle», rapporte au Figaro une source policière. Alors que l'enseignante se met à pleurer, l'élève «lui assène deux coups de poing au visage» puis «deux dans le dos», poursuit cette même source.

La professeure tombe à terre. Les camarades de classe de l'agresseur réussissent finalement à repousser l'auteur des violences et à alerter le CPE. Celui-ci a expliqué avoir «trouvé la professeure par terre et le visage en sang», d'après une source policière, qui précise que l'enseignante a été hospitalisée et l'élève en question placé en garde à vue.