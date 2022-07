Damien Abad

Nouveau témoignage contre Damien Abad. Alors qu'une enquête a été ouverte pour tentative de viol après le dépôt de plainte d'une élue contre Damien Abad, ministre des Solidarités, BFMTV a recueilli le témoignage de Julie*, qui assure avoir été victime des agissements de l'élu de l'Ain en 2013.

A Paris, elle aurait rencontré le député dans le quartier Saint-Germain-des-Près, dans un restaurant, mais la soirée se serait poursuivie dans un bar. Le lendemain, Julie aurait été réveillée par le gérant de l'hôtel qu'elle avait réservé. "J'étais dans le lit, complètement dévêtue. J'avais du mal à me souvenir de ce qui s'était passée la veille au soir, puis j'ai eu des flashs: il était dans la chambre la nuit, il était dans le lit. C'est sûr et certain."

Julie n'a jamais recroisé le chemin du député et n'avait pas témoigné avant que "l'affaire Abad" ne soit rendue publique. Ce sont les articles publiés ces dernières semaines qui l'ont convaincue de parler