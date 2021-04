Une messe sans masques ni distanciation à Paris dans l’église Saint-Eugène-Sainte-Cécile

Messe église Saint-Eugène-Sainte-Cécile

En plein week-end de Pâques, une messe s’est tenue samedi en l’église Saint-Eugène-Sainte-Cécile à Paris (9e) sans aucun respect des règles sanitaires liées à l’épidémie de Covid-19 signale Le Parisien qui montre des extraits d'une vidéo mise en ligne par la paroisse sur YouTube.

"Avec des fidèles nombreux et souvent sans masque, serrés les uns contre les autres, et un prêtre qui officie lui-même sans masque et donne l’hostie de la main directement dans la bouche des communiants… Sur la vidéo, on assiste aussi à une série de baptêmes où les personnes se plongent la tête dans l’eau d’un même baptistaire, les uns après les autres." ajoute Le Parisien.

« De toute évidence, lors de cette messe, aucune consigne sanitaire n’a été respectée. Nous allons aviser les personnes responsables de cette messe et allons, en interne, donner des suites. » a déclaré le diocèse au Parisien.