Iran

Cécile Kholer et Jacques Paris son compagnon, ont été arrêtés le 7 mai dernier en Iran.

Ils ont été accusés d'espionnage par les autorités iranienne, alors qu'ils faisaient du tourisme rappelle Le Figaro.

Après 200 jours sans nouvelles, l'ambassadeur de France en Iran, Nicolas Roche, a pu rendre visite à Cécile Kholer et s'entretenir avec elle mercredi 23 novembre, annonce dans un communiqué le comité de soutien Liberté pour Cécile, basé à Strasbourg ajoute Le Figaro.

Selon le comité, «la visite a duré dix minutes et s'est déroulée sous surveillance. Cécile n'a donc pas pu s'exprimer librement et n'a pas eu assez de temps pour décrire son quotidien et faire un bilan de sa santé physique et psychologique».