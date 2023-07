Une cagnotte de soutien au policier ayant tué Nahel fait polémique

Ce lundi matin, une cagnotte sur le site de financement participatif en ligne Gofunde atteignait 825.213 euros. Lancée par l'ex-porte-parole de la campagne d'Éric Zemmour Jean Messiha au surlendemain de la mort de Nahel, l'adolescent de 17 ans tué par un policier à Nanterre mardi, et intitulée "Soutien pour la famille du policier de Nanterre", elle a recueilli en quelques jours plus de 800.000 euros provenant de plus de 40.000 personnes, avec des montants variant de 5 à 3000 euros.

Un succès très politique qui provoque la colère de nombreux internautes, notamment à gauche.

"Vous hébergez une cagnotte de la honte GoFundMe. Vous entretenez une fracture déjà béante en participant au soutien d’un policier mis en examen pour homicide volontaire", a notamment dénoncé le Premier secrétaire du PS Olivier Faure, appelant à la clôture de la cagnotte. Une demande partagée par plusieurs élus de gauche, socialistes et insoumis notamment, d'autant plus depuis que la cagnotte de soutien au policier a dépassé le montant de celle dédiée à la famille de la victime, Nahel, tué par le fonctionnaire des forces de l'ordre.

Même au sein du camp présidentiel, l'initiative est critiquée : "Jean Messiha souffle sur les braises. C'est un générateur d'émeutes. La cagnotte de plusieurs centaines de milliers d'euros pour le policier mis en examen dans l'homicide du jeune Nahel est indécente et scandaleuse", a ainsi dénoncé Eric Bothorel, député Renaissance.

Interrogé, le préfet de Police de Paris Laurent Nuñez s'est contenté d'affirmer "ne pas avoir de commentaire à faire." quand les syndicats de police, eux, comprennent voire encouragent l'initiative : "Dès lors qu'on a un policier qui est mis en cause, il doit se débrouiller tout seul. C'est le système D, c'est pour ça qu'il y a spontanément des cagnottes d'autres collègues ou d'amicales qui se mettent en route pour aider la famille", justifie ainsi Jean-Christophe Couvy, secrétaire national Unité SGP Police FO.

Le patron des Républicains Éric Ciotti a fait sienne cette position, tout en reconnaîssant "une forme de récupération politique" mais disant "comprendre que les Français veuillent soutenir une famille qui est aussi dans l'épreuve."